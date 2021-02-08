Кто займёт место Владимира Терешкова в свердловском Заксобрании?

Фото: Галина Соловьёва

На очередном заседании Законодательного собрания будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Терешкова в связи с его кончиной. Затем предстоит решить два вопроса - кому перейдёт его мандат и кто вместо него возглавит ключевой комитет - по бюджету, финансам и налогам.

До ближайшего заседания комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания фракции областного парламента определятся со своими кандидатами на пост руководителя комитета. Как рассказала "Облгазете" Елена Чечунова, руководитель фракции "Единая Россия", в состав которой входят 36 депутатов из 49, фракция планирует обсудить этот вопрос в середине февраля. Пока идут консультации с председателем Законодательного Собрания Людмилой Бабушкиной, заместителями председателя регионального парламента.

- По нормам партийного Устава, положения о фракции мы должны подобрать две потенциальных кандидатуры на пост председателя комитета. Из них мы должны выбрать одного путём тайного альтернативного голосования. То есть у нас будет счётная комиссия, урны для бюллетеней - всё как положено, - пояснила Елена Чечунова. - После этого мы предложим свою кандидатуру на рассмотрение профильного комитета. Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания области.

В настоящий момент фракции не оглашают имена своих потенциальных кандидатов. Но не исключено, что пост может занять представитель другого комитета областного парламента. Связано это с тем, что большинство действующих членов комитета по бюджету, финансам и налогам (в частности, два заместителя председателя) работают на так называемой непрофессиональной основе, параллельно занимая ключевые посты в организациях реального сектора экономики.

Открытым остаётся и вопрос о судьбе депутатского мандата Владимира Терешкова. Напомним, он избирался по партийному списку от "Единой России". Как рассказали в пресс-службе реготделения партии, вопрос будет решаться после того, как свердловское Заксобрание примет решение о прекращении депутатских полномочий.