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Политика / Политика Свердловской области
8 февраля 2021, 11:58

Кто займёт место Владимира Терешкова в свердловском Заксобрании?

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

На очередном заседании Законодательного собрания будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Терешкова в связи с его кончиной. Затем предстоит решить два вопроса - кому перейдёт его мандат и кто вместо него возглавит ключевой комитет - по бюджету, финансам и налогам. 

До ближайшего заседания комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания фракции областного парламента определятся со своими кандидатами на пост руководителя комитета. Как рассказала "Облгазете" Елена Чечунова, руководитель фракции "Единая Россия", в состав которой входят 36 депутатов из 49, фракция планирует обсудить этот вопрос в середине февраля. Пока идут консультации с председателем Законодательного Собрания Людмилой Бабушкиной, заместителями председателя регионального парламента. 

- По нормам партийного  Устава, положения о фракции  мы должны подобрать две потенциальных кандидатуры на пост председателя комитета. Из них мы должны выбрать одного путём тайного альтернативного голосования. То есть у нас будет счётная комиссия, урны для бюллетеней - всё как положено, - пояснила Елена Чечунова. - После этого мы предложим свою кандидатуру на рассмотрение профильного комитета. Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания области. 

В настоящий момент фракции не оглашают имена своих потенциальных кандидатов. Но не исключено, что пост может занять представитель другого комитета областного парламента. Связано это с тем, что большинство действующих членов комитета по бюджету, финансам и налогам (в частности, два заместителя председателя) работают на так называемой непрофессиональной основе, параллельно занимая ключевые посты в организациях реального сектора экономики. 

Открытым остаётся и вопрос о судьбе депутатского мандата Владимира Терешкова. Напомним, он избирался по партийному списку от "Единой России". Как рассказали в пресс-службе реготделения партии, вопрос будет решаться после того, как свердловское Заксобрание примет решение о прекращении депутатских полномочий. 

Областная газета Свердловской области
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