Сергей Бидонько выдвинется на участие в праймериз "Единой России" в Госдуму

Вице-губернатор отметил, что чёткой позиции по поводу выдвижения в Госдуму РФ у него пока нет. Фото: Павел Ворожцов.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что планирует выдвигаться на участие в праймериз "Единой России" в 2021 году. Он отметил, что чёткой позиции по поводу выдвижения в Госдуму РФ у него пока нет.

Об этом вице-губернатор рассказал в ходе пресс-конференции.

"Сначала я свою кандидатуру выставлю на праймериз, которые будут проходить в этом году. Чтобы понимать отношение людей ко мне. Дальнейшее решение будет зависеть от результатов праймериз", - сказал Сергей Бидонько.

Также он рассказал о задачах руководства страны и регионов при организации выборов в Госдуму и региональные парламенты, которые пройдут в сентябре 2021 года. Основная из них - обеспечение легитимности волеизъявления народа.

"Запрос на справедливость, на честность сегодня в обществе преобладает. Поэтому мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы везде были наблюдатели, чтобы весь процесс был максимально прозрачным", - подчеркнул Сергей Бидонько.

Ранее Сергей Бидонько уже избирался в депутаты Госдумы РФ. В декабре 2018 года он сложил депутатский мандат и вступил в должность вице-губернатора Свердловской области. В ноябре 2019 года он был исключён из Генерального совета "Единой России".

Читайте также:

Кандидаты в кандидаты: как партии выбирают тех, кого выдвигают на выборы.

Ответственным за свердловских единороссов на выборах-2021 выбран Максим Иванов.