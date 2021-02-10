Губернатор Свердловской области наградил знаком отличия вице-президента АО "Группа Синара"

Михаил Черепанов удостоился знака отличия "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Фото: Владимир Мартьянов.

Вице-президент акционерного общества Группы Синара Михаил Черепанов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно тексту указа №50-УГ, Михаил Черепанов удостоился знака отличия "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области".

Указ о награждении будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Михаил Черепанов окончил металлургический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. Более 30 лет посвятил работе в рамках системы управления Группы Синара и Трубной металлургической компании.

В 2007 году он стал председателем правления корпоративного благотворительного фонда "Синара". В 2010 года занял должность первого вице-президента регионального объединения работодателей "Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей".

Удостоен звания "Почетный металлург Российской Федерации", награждён почётной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

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