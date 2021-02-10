Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
10 февраля 2021, 20:00

Губернатор Свердловской области наградил знаком отличия вице-президента АО "Группа Синара"

Михаил Черепанов

Михаил Черепанов удостоился знака отличия "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Фото: Владимир Мартьянов.

Вице-президент акционерного общества Группы Синара Михаил Черепанов награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно тексту указа №50-УГ, Михаил Черепанов удостоился знака отличия "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области".

Указ о награждении будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Михаил Черепанов окончил металлургический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. Более 30 лет посвятил работе в рамках системы управления Группы Синара и Трубной металлургической компании.

В 2007 году он стал председателем правления корпоративного благотворительного фонда "Синара". В 2010 года занял должность первого вице-президента регионального объединения работодателей "Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей".

Удостоен звания "Почетный металлург Российской Федерации", награждён почётной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

Читайте также:

Евгений Куйвашев наградил знаком отличия заместителей министра финансов и слесаря-сборщика.

Вице-президент СОСПП прокомментировал возможную отмену ИННОПРОМа из-за коронавируса.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.02.2021, 20:00 / Политика
Губернатор Свердловской области наградил знаком отличия вице-президента АО "Группа Синара"
10.02.2021, 19:08 / Общество
СКР возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника свердловской колонии
10.02.2021, 18:27 / Общество
39 екатеринбурженок поборются за звание главной бабушки города
10.02.2021, 17:57 / Общество
В Свердловской области создаётся центр компетенций по энергоэффективному капремонту
10.02.2021, 17:25 / Политика
Алексей Орлов вступил в должность мэра Екатеринбурга