Эльмира Туканова уходит с поста главы Центра развития туризма Свердловской области

Евгений Куйвашев поблагодарил Эльмиру Туканову за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова подала заявление об отставке. Губернатор Евгений Куйвашев удовлетворил соответствующую просьбу.

Сегодня глава региона отметил заслуги главы Центра развития туризма, вручив знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Напомним, она была представлена к награде за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития в конце декабря.

Как сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев удовлетворил прошение Эльмиры Тукановой об уходе с поста руководителя центра и поблагодарил её за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала.

Как сообщают СМИ, она переедет в Башкирию, где также будет работать в сфере туризма.

Эльмира Туканова занимала должность главы Центра развития туризма региона с 2013 года. Также она была вице-президентом Национальной ассоциации информационно-туристических организаций.