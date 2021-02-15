Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
15 февраля 2021, 11:51

В Заксобрании Свердловской области утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам

Заксобрание

Свердловские депутаты утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам и назначат главу комиссии по регламенту. Фото: Галина Соловьёва.

На заседании Законодательного собрания Свердловской области 16 февраля утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Также депутаты назначат главу комиссии по регламенту областного парламента.

Ранее обе эти должности занимал депутат Владимир Терешков. В конце января он скончался. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий также будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Это следует из проекта повестки 52-го заседания Заксобрания, опубликованного на сайте регионального парламента.

Отметим, что комитет по бюджету, финансам и налогам специализируется, в частности, на рассмотрении и подготовке законопроектов об областном бюджете, бюджетном процессе, госзаказе и других финансовых вопросах.

16 февраля депутаты также заслушают доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2020 году, рассмотрят вопрос об изменении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Заксобрания и ряд изменений в областные законы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.02.2021, 13:54 / Политика
Спустя 12 лет работы: глава Чкаловского района Екатеринбурга ушёл в отставку
15.02.2021, 13:42 / Общество
Екатеринбурженка перевела мошенникам 2,6 миллиона рублей
15.02.2021, 13:29 / Общество
На Среднем Урале зарегистрировали минимум суточной смертности от ковида с начала декабря
15.02.2021, 13:16 / Общество
В России COVID-19 подхватили ещё 14 207 человек
15.02.2021, 13:06 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 263 случая коронавируса