В Заксобрании Свердловской области утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам

Свердловские депутаты утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам и назначат главу комиссии по регламенту. Фото: Галина Соловьёва.

На заседании Законодательного собрания Свердловской области 16 февраля утвердят нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Также депутаты назначат главу комиссии по регламенту областного парламента.

Ранее обе эти должности занимал депутат Владимир Терешков. В конце января он скончался. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий также будет рассмотрен на ближайшем заседании.

Это следует из проекта повестки 52-го заседания Заксобрания, опубликованного на сайте регионального парламента.

Отметим, что комитет по бюджету, финансам и налогам специализируется, в частности, на рассмотрении и подготовке законопроектов об областном бюджете, бюджетном процессе, госзаказе и других финансовых вопросах.

16 февраля депутаты также заслушают доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2020 году, рассмотрят вопрос об изменении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Заксобрания и ряд изменений в областные законы.