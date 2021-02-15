Экс-министру финансов и умершему депутату Заксобрания нашли замену в составе свердловского комитета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два постановление. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области внесены изменения в состав комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, председателем комиссии вместо Алексея Орлова (ныне глава Екатеринбурга) назначен первый замгубернатора Александр Высокинский. Кроме того, из состава была исключена экс-министр финансов Галина Кулаченко. Её место зампредседателя комиссии занял и.о. министра финансов Александр Старков.

В новой редакции постановления комиссию также покинул скончавшийся в январе 2021 года председатель комитета Заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

Контроль за исполнением постановления возложен на замгубернатора Олега Чемезова. Ранее ответственность лежала на Галине Кулаченко.

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.