Свердловским молодогвардейцам дали шанс попасть в Госдуму

Артём Николаев (на фото справа) во время обучения в Москве Фото: Фото предоставлено Артёмом Николаевым

В Москве прошли лекции, семинары и тренинги для участников партийного проекта «Единой России» – «Федеральный ПолитСтартап». Напомним, что его целью является привлечение новых лиц для их дальнейшего участия на выборах в Госдуму в этом году. В число 50 участников очного этапа вошли и три представителя от Свердловской области. Ими стали руководитель реготделения «Молодой Гвардии «Единой России» Артём Николаев, руководитель асбестовского отделения «МГЕР» Илья Потанин и зампредседателя координационного совета ВОО «МГЕР» Юлия Перегудова.

«Облгазета» поговорила с одним из участников – Артёмом Николаевым. Он рассказал, что вместе с ним обучение проходили даже действующие муниципальные и областные депутаты из других регионов.

– Особенностью проекта этого года стало то, что организаторы убрали возрастные ограничения. И пройти обучение могли люди старше 35 лет. Поэтому у нас были достаточно взрослые участники, – пояснил он.

Участников «Федерального ПолитСтартапа» учили вести предвыборную кампанию, рассказывали, что происходит после избрания в Госдуму и объясняли возможности партии в решении тех или иных проблем.

– В «Единой России» списки кандидатов на выдвижение в Госдуму формируются путём проведения предварительного голосования – праймериз, – напомнил Артём Николаев. – Получается, что во время очного этапа проекта мы прошли к нему теоретическую подготовку. Так, одно из нововведений – это электронное голосование в рамках праймериз. Мы изучили эту форму: как правильно себя позиционировать, какие тезисы необходимо доносить до избирателей, потому что такой формат всё-таки отличается от классических выборов.

Подготовкой потенциальных депутатов в Госдуму среди прочих занимались заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор Российской Федерации Сергей Перминов, директор Высшей партийной школы Роман Романов и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

– Например, Сергей Перминов дал очень конкретные установки по ведению избирательной кампании и работе с избирателями. Он сказал, что не надо заниматься популизмом для набора очков, партия придерживается других принципов – надо показывать реальные дела. Роман Романов на лекции обозначил, какие сегодня основные задачи стоят перед депутатами, какими инструментами эти запросы от общества можно реализовать, – сказал Николаев.

На следующем этапе лучшие участники очного этапа «Федерального ПолитСтартапа» получат наставников, которые будут помогать новым лицам партии в подготовке к праймериз в Госдуму.

– Вне зависимости от того, кто из нас получит наставника, надо подойти к процедуре предварительного голосования не формально, а как к конкурентной борьбе. Я буду участвовать в праймериз, – заверил Артём Николаев. – В любом случае это уникальный опыт работы с гражданами, погружение в их проблемы и возможность их решить. Я видел, что такой же настрой и у других участников «ПолитСтартапа».