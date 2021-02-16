В Заксобрании определили депутата, который будет отвечать за бюджет

До работы в свердловском Заксобрании Пётр Соколюк был главой Ивделя. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в свердловском Законодательном собрании назначили нового председателя комитета по бюджету, финансам и налогам. Им стал единоросс, экс-глава Ивделя Пётр Соколюк.

Напомним, что занимавший этот пост Владимир Терешков скончался 26 января. На его место из комитета региональной политики и развития местного самоуправления был переведён Пётр Соколюк. Он же возглавил комитет по бюджету. За Соколюка проголосовали 35 депутатов, против – один человек, воздержались трое.

– Пётр Михайлович, поздравляем вас с избранием на пост председателя комитета, важного в структуре Законодательного собрания. Желаем успехов на новом посту, коллеги, конечно, будут вам помогать, – подытожила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

После смерти Владимира Терешкова освободилась ещё одна должность – председатель комитета по регламенту. Эту позицию занял Альберт Абзалов, который до этого был заместителем Терешкова. Решение по нему было принято депутатами единогласно.

Отметим, что накануне заседания ЗССО фракция «Единой России» провела тайное голосование, чтобы определить кандидатов на вакантные посты от партии. На нём большинство поддержало Соколюка и Абзалова.

К слову, всё ещё остаётся открытым вопрос о судьбе депутатского мандата Владимира Терешкова. В свердловском региональном отделении «Единой России» «Областной газете» рассказали, что кандидат на вакантное место в ЗССО должен быть выбран из списка участников от партии на выборах 2016 года (тогда же избирался и Владимир Терешков). Решение примет президиум регионального отделения партии.