«Пятилетка развития» скорректирована: губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в важнейший документ региона

«Облгазета» рассказывает, что нового появилось в документе. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев скорректировал ряд показателей ключевой региональной программы «Пятилетка развития Свердловской области» (указ №61-УГ от 12.02.2021 г. опубликован на портале правовой информации области www.pravo.gov66.ru). Программа реализуется с 2017 года, и нынешний год для неё итоговый. Что нового появилось в документе, рассказываем сегодня.

Предыстория

Напомним, что программу «Пятилетка развития» утвердили в октябре 2017 года на заседании областного кабмина. В документ вошли более тысячи предложений от муниципалитетов, крупного и малого бизнеса по улучшению качества жизни уральцев. Главная цель – вывести Свердловскую область в тройку субъектов-лидеров в России, говорили власти.

В «Пятилетке» – пять основных направлений: сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. Каждое из этих направлений включало в себя пять основных шагов и оценивалось по пяти ключевым показателям.

Ответственными за исполнение программы были назначены заместители губернатора (Павел Креков, Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов и др.) – каждый по своим отраслям. Общую координацию работы по программе осуществлял первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Что изменилось на этот раз

В текст программы неоднократно вносились изменения, цифры по ключевым показателям росли. Однако последняя редакция удивила уральцев – ряд итоговых показателей оказались заниженными. Вот несколько примеров:

Средняя продолжительность жизни уральцев в изначальном варианте программы составляла 74 года – к 2021 году. Сейчас фигурирует 71,46 лет.

Среднемесячная зарплата к 2021 году прогнозировалась в сумме 45,6 тыс. рублей. Сейчас это 43,7 тыс. рублей.

Валовой региональный продукт исчислялся в 2,6 триллиона рублей к 2021 году, потом цифра дважды корректировалась (причём в сторону увеличения), а сейчас составляет 2,5 триллиона.

Объём отгруженной промышленной продукции, произведённой в Свердловской области, к 2021 году планировался в сумме 2,4 триллиона рублей, потом его тоже дважды увеличивали, а в итоге остановились на 2,5 триллиона рублей.

Доля работников, занятых на малых, средних предприятиях и в ИП, составляла 40 процентов от численности занятого населения, а сейчас – 32. А оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с 2,6 триллиона рублей упал до 2,1 триллиона.

Несколько показателей вообще исключили из новой редакции программы и заменили их новыми. Так, исчезла из документа доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену. Взамен появился показатель «количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

Из списка ключевых мероприятий в рамках направления «Активный и культурный досуг каждому» убрали строительство спортивно-оздоровительного кластера в Екатеринбурге. Вместо него теперь значится Дворец единоборств в Качканаре (о его открытии – на странице IV сегодняшнего номера «ОГ»).

Поменялись и ответственные за программу чиновники. Сейчас общую координацию работы по программе осуществляет Александр Высокинский – первый заместитель губернатора Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга. Нашлась зона ответственности и для экс-главы Каменска-Уральского, ныне заместителя главы региона Алексея Шмыкова – он отвечает за объёмы отгруженной промышленной продукции, выпущенной в регионе.

Фото: Павел Ворожцов

Без комментариев Новая редакция программы «Пятилетка развития» – совсем свежий документ, и, видимо, поэтому никаких комментариев на него со стороны представителей различных ветвей власти на момент подписания номера в печать не прозвучало. «Областная газета» направила запросы в Департамент информационной политики губернатора, Законодательное собрание области и первому заместителю главы региона, курирующему программу. Ответы будут опубликованы сразу, как мы их получим. Мнение Руслан Мухаметов, кандидат политических наук, доцент УрФУ : – Корректировка вызвана внешними обстоятельствами: у региональных властей нет полномочий в мировой политике и политике страны, поэтому им приходится подстраиваться под ситуацию. Мы прекрасно понимаем, что в 2020 году случилась пандемия, которая коснулась всех. Думаю, что для корректировки есть объективные причины. Но если ситуация в экономике изменится в лучшую сторону, то может произойти ещё одна корректировка, уже в большую сторону. Но сейчас региональные власти показывают реалистичный подход. Конечно, ответственности никто не снимает, губернаторам приходится отчитываться и перед депутатами регионального парламента, и перед Президентом России по социально-экономическому развитию. Людям, которые изначально критиковали действующее руководство, корректировка подтвердит правильность их позиции. Для избирателей, которые имеют положительную или нейтральную позицию, ничего не изменится. Вообще, большинство избирателей активнее следит за мировой и федеральной политикой, а региональной интересуется от случая к случаю. Поэтому говорить, что это как-то отразится на действующей власти, преждевременно. В любом случае наверняка мы это узнаем только после выборов 2022 года.