За развитие "Горы Белой" будет отвечать Александр Высокинский

Изменён состав рабочей группы по вопросам развития туристско-рекреационного кластера "Гора Белая". Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил ответственного за развитие туркластера "Гора Белая". Вместо Алексея Орлова главой рабочей группы стал первый замглавы региона Александр Высокинский.

Подписано соответствующее постановление. Изменения внесены в документ от 14.11.2019 № 808-ПП "О рабочей группе по вопросам развития туристско-рекреационного кластера "Гора Белая".

"Пункт 3 изложить в следующей редакции: 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского", - говорится в тексте подписанного постановления.

Внесены и другие изменения в состав рабочей группы. Так, её членами стали замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков и замглавы министерства международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин. Замруководителя рабочей группы остаётся областной министр инвестиций и развития Виктория Казакова, секретарём - гендиректор АНО "УК туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.

Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, он вступил в силу.

Напомним, в канун Нового года - 2021 власти Свердловской области и Екатеринбурга провели кадровую рокировку. 22 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку. Губернатор предложил ему занять пост первого заместителя губернатора региона. Бывший первый замгубернатора Алексей Орлов стал сначала врип главы Екатеринбурга, а затем мэром.

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