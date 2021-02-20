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20 февраля 2021, 10:53

Евгений Куйвашев наградил знаком отличия первого замглавы аппарата губернатора и правительства области

Константин Устиловский

Директором Экспертно-аналитического департамента и замруководителя администрации губернатора Константин Устиловский назначен с конца 2013 года. Фото: Станислав Савин

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении Константина Устиловского знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Он является первым замруководителя аппарата губернатора и правительства области - директором Экспертно-аналитического департамента губернатора и правительства.

"За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области Устиловского Константина Абрамовича", - говорится в тексте документа, опубликованного в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Константин Устиловский родился 25 марта 1953 года. Окончил философский факультет УрГУ им. А. М. Горького. Он около 20 лет работал в Институте экономики УРО РАН. Директором Экспертно-аналитического департамента и замруководителя администрации губернатора политолог назначен с конца 2013 года. Сейчас он является также замруководителя рабочей группы по разработке программы "Общественное здоровье уральцев".

Областная газета Свердловской области

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