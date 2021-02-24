Свердловские "единороссы" определили, кто займёт место Владимира Терешкова в Заксобрании

Кандидата на вакантное место в ЗССО выбирали из списка участников от "Единой России" на выборах 2016 года. Фото: сайт "Единая Россия"

Президиум регионального политсовета "Единой России" предложил свердловскому избиркому передать депутатский мандат скончавшегося Владимира Терешкова Виталию Крупину. Решение будет согласовано с Президиумом Генсовета партии.

Кандидата на вакантное место в ЗССО выбирали из списка участников от "Единой России" на выборах 2016 года (тогда же избирался и Владимир Терешков).

"Наши коллеги по партии приняли во внимание активную работу Виталия Крупина, которую он проводит, являясь руководителем партпроекта "Безопасные дороги" в нашей области. Также он входит в состав регионального политсовета партии и является Председателем общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области", - приводит пресс-служба "Единой России" слова секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия.

Напомним, что Владимир Терешков скончался 26 января. Вместо него председателем комитета по бюджету, финансам и налогам стал единоросс, экс-глава Ивделя Пётр Соколюк. Заместитель Терешкова Альберт Абзалов занял пост председателя комитета по регламенту.