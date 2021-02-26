Генсовет «Единой России» утвердил кандидата на мандат Владимира Терешков

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Виталия Крупина для замещения вакантного депутатского мандата в Свердловском Заксобрании. Он займёт место скончавшегося Владимира Терешкова.
Документ за подписью секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака имеется в распоряжении "ОГ". Ранее передачу депутатского мандата Виталию Крупину согласовал президиум свердловского регионального политсовета партии. Кандидата на вакантное место выбирали из списка участников от «Единой России» на выборах 2016 года. В том же году избирался и Владимир Терешков.
По словам секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия, при выборе кандидата партийцы приняли во внимание активную работу Крупина в должности руководителя партпроекта «Безопасные дороги» в регионе. Кроме того, он входит в состав регионального политсовета партии и является председателем общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Оперативно получить комментарий Виталия Крупина "ОГ" не удалось. Как рассказал «ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, документы о передаче мандата уже отправлены в областной избирком.
Напомним, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков скончался 26 января. В региональном парламенте он возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам, а также был председателем комиссии по регламенту. Председателем комитета по бюджету, финансам и налогам стал экс-глава Ивделя, единоросс Пётр Соколюк. Пост председателя комитета по регламенту занял заместитель Владимира Терешкова Альберт Абзалов.
Досье "ОГ"
Виталий Крупин родился в Одессе 25 ноября 1966 года. В 1987 году окончил Одесское высшее военное Артиллерийское инженерное училище имени М.В. Фрунзе. До 1994 года проходил военную службу на офицерских должностях. В «Единой России» состоит с 2015 года. Является исполнительным директором ООО «Стройконтроль».