В Свердловской области проходят онлайн-выборы депутатов Молодёжного парламента

Все этапы избирательной кампании проходят на платформе миксо.рф. Фото: скриншот сайта.

В Свердловской области идёт голосование по выборам депутатов Молодёжного парламента V созыва. Впервые в России все этапы избирательной кампании проводятся в онлайн-режиме.

И выдвижение кандидатов, и агитация, и само голосование проходят на платформе миксо.рф, созданной на основе технологии блокчейн. Систему разработали на Среднем Урале. После выборов её представят в Центральной избирательной комиссии РФ. Если ЦИК оценит разработку, её будут использовать в дальнейшем, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Голосование за депутатов Молодёжного парламента длится с 26 по 28 февраля. На этапе выдвижения о себе заявили более 270 человек, 94 из них смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидатов. В системе также зарегистрировались 40 тысяч избирателей и 3,7 тысячи наблюдателей.

Напомним, предложение провести выборы депутатов в Молодёжный парламент в Интернете прозвучало около полугода назад, на совещании, посвящённом голосованию. Платформу для проведения выборов полного цикла запустили в январе. Отмечается, что технология блокчейн позволит обеспечить безопасность хранения персональных данных и данных о голосовании конкретного избирателя.