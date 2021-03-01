10 вопросов о будущем региона

Месяц назад Александр Высокинский официально стал первым заместителем губернатора Свердловской области Фото: Павел Ворожцов

В этом году в региональной власти произошли кадровые перестановки: первым заместителем губернатора Свердловской области стал Александр Высокинский, бывший глава Екатеринбурга. На предложение «Облгазеты» встретиться и поговорить – теперь уже в новом статусе – Александр Геннадьевич согласился сразу же. Беседа длилась больше часа в рабочем кабинете Высокинского в здании правительства.

Госплан по-уральски

– Александр Геннадьевич, первый вопрос, конечно, про «Пятилетку развития». Недавно главную программу региона скорректировали. Несколько показателей занизили. Люди восприняли это как некую подтасовку данных. Мол, правительство не справилось со своими задачами, и документ пришлось в спешном порядке менять. Можете прояснить ситуацию?

– Несколько показателей действительно были скорректированы – по объективным причинам. Это пандемия коронавируса, с которой мы все столкнулись. Это изменения мировой экономической конъюнктуры. Но никто из журналистов почему-то не обратил внимания, а сколько показателей программы выполнено? Могу сказать – их абсолютное большинство, более 90 процентов. Сейчас по распоряжению губернатора мы готовим сводный анализ в разрезе муниципалитетов – что удалось сделать в рамках программы. К 25 марта должны его закончить. И на конкретных аргументах всем расскажем, что и как. В том числе покажем Свердловскую область в сравнении с другими регионами страны. Поверьте, изменения очень большие. Готов на страницах «Областной газеты» это показать – со всеми графиками и цифрами…

– Хорошая идея…

– Это ещё не всё. Данный анализ послужит основой для продолжения программы. Только она будет шире и станет учитывать уже национальные проекты. Такая общая «матрица» со всеми показателями и проектами, причём в разрезе муниципалитетов. Если хотите, Госплан в границах Свердловской области.

– Зачем это?

– Без чёткого и качественного планирования ни один регион развиваться не может. Сначала мы утвердили стратегии развития муниципалитетов и областную программу «Пятилетка развития». Потом в стране появились национальные проекты, где предусмотрено уже федеральное финансирование. И сейчас всё это нужно привести в единую систему. Дело в том, что наше государство управляется через отрасли – образование, здравоохранение, транспорт, дороги и прочее. И нацпроекты – тоже отраслевые. Но я уже неоднократно говорил, что люди живут не в отраслях, а на территориях. И если президентом поставлена главная задача – улучшить качество жизни людей, то качество жизни – это как раз про территорию, а не про отрасль. Объясню на конкретном примере. Жителям Свердловской области, конечно, интересно смотреть по телевизору, какие миллиарды вкладываются по России в дороги, школы и т.д. Но больше всего их интересует, есть ли у них под боком хорошая поликлиника, садик для ребёнка, школа, которая даст качественное образование, и благоустроенный парк. Вот вам нацпроект в действии. Поэтому мы делаем такую «матрицу» из областных и федеральных задач, и применительно к каждому муниципалитету.

Самолёты, трамваи, метро

– Проектов, которые должны способствовать экономическому росту Свердловской области, достаточно много. Но некоторые стоят особняком. Осенью прошлого года 14 уральских муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии в целях развития Екатеринбургской агломерации. Вы, ещё будучи мэром Екатеринбурга, тоже в этом участвовали. Сейчас отслеживаете ситуацию уже на уровне правительства. Есть понимание, как будет дальше двигаться проект?

– Екатеринбургская агломерация – это система, существующая, так сказать, в самостоятельном полёте. Она сформировалась по законам экономики, которые действуют всегда, как и законы физики. Когда появляется единый рынок труда и потребления, производства, образования и так далее – а в нашем случае это город Екатеринбург – все близлежащие территории начинают подтягиваться к нему. Проект «Большой Екатеринбург» как раз включает перечень межмуниципальных проектов. Это строительство крупного логистического центра в районе посёлка Большое Седельниково – он свяжет Екатеринбург с Арамилем и Сысертью, даст толчок для развития этих территорий. Это строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму и запуск электрички до Среднеуральска. То же самое с Берёзовским – запуск трамвая и электрички. Конечно, это вторая линия метро в Екатеринбурге – с запада на восток. И многое другое. Каждый проект просчитывается с точки зрения бюджетной эффективности. Но без федерального «плеча» нам не обойтись. Можно, конечно, пойти по лёгкому пути и ничего этого не делать. Но тогда мы будем не встраиваться в общую систему развития страны, а стоять на обочине. В других-то регионах такие проекты есть.

– Кстати, о трамваях и метро. Трамвайную линию в Верхнюю Пышму обещали пустить уже в первом квартале этого года. Получится? И есть какие-то подвижки со строительством метро в Екатеринбурге?

– Трамвайную линию в Верхнюю Пышму запустим в июне. Как вы помните, екатеринбургскую часть ветки строил Екатеринбург – на свои деньги. Пышминскую часть – Верхняя Пышма, и тоже на свои. При этом подрядчик был один – обе стороны заключали с ним договор на строительство. Много времени ушло на изъятие земельных участков и отселение различных объектов. Сегодня техническая часть проекта закончена. Далее линия передаётся в концессию инвестору – он за свой счёт покупает трамваи и начинает эксплуатировать линию. Параллельно пойдёт строительство депо в Верхней Пышме. Рассчитываем, что к июню начнём ездить.

Что касается метро в Екатеринбурге – продолжаем упорно доказывать на уровне Федерации, что город-миллионник без метро не развивается. Проект есть. Есть и готовая инфраструктура. Остаётся только ждать попутного ветра в плане выделения средств. Смотрим, как будет развиваться экономическая ситуация в стране и мире. Всё равно мы отступать не намерены и пробьём этот вопрос.

– Ещё одной точкой роста считается особая экономическая зона «Титановая долина». Но в последнее время вокруг неё столько скандалов в связи со сменой руководства… Да и эффективность этой зоны кажется какой-то мистической… Есть от неё какой-то толк?

– Что такое «Титановая долина»? По сути, это созданная государством большая «поляна». Туда подведены сети, дороги. Там действуют особые условия для развития бизнеса – отсутствуют таможенные пошлины на оборудование, нет НДС, снижены налоги на имущество и так далее. Зачем она создавалась? Чтобы бизнес там получал прибыль, и часть этой прибыли в виде налогов шла в бюджет региона. Сегодня в «Титановой долине» действует предприятие по производству самолётов «Боинг». Напомню, что авиационного кластера в Свердловской области не было никогда. И объём налогов, которые мы получили, уже в несколько раз выше, чем планировался. В этом году в «долине» начинает работать компания «Аллегро» – будет строить новое колёсопрокатное производство. Это проект совместно с ЕВРАЗом. И доходы от него окупят все затраты на «долину». Есть ещё несколько проектов – производство торфа, например. Инструментов различных. Интерес у бизнеса есть, , развивается авиастроительный и авиаремонтный кластер и второй очереди «Титановой долины». Так что перспективы у этой зоны очень хорошие.

Споры по стеле и реновация

– Несколько вопросов про Екатеринбург. Федеральные власти поддержали создание восьмого административного района в уральской столице. Это Академический. Что дальше?

– Сейчас идёт организационный процесс. На территории нового района должны появиться объекты областного подчинения – школы, больницы, учреждения социального обслуживания. И объекты федерального уровня – суд, полиция, прокуратура. Во все инстанции идёт рассылка писем – информируем о новом районе, просим согласовать создание учреждений. Обсуждаем с жителями Академического, как будет выглядеть административный центр. Его будет строить компания «РГС – Академическое» – за счёт бюджета мы не потянем. Думаю, к 2023 году всё заработает. Не нужно забывать, что за последние 60 лет в России не создавалось ни одного нового муниципального района. А Екатеринбург этот путь прошёл.

– Через два года Екатеринбург отметит 300-летие. Можете сказать, какие проекты стопроцентно будут реализованы к юбилею?

– Их очень много, назову только самые основные. Это завершение реконструкции Макаровского моста. Благоустройство районных парков и скверов. Преображение городской набережной в районе цирка. Строительство и ввод в эксплуатацию новых школ. Работа идёт по плану, финансирование юбилейных мероприятий никто не сокращал.

– А как же новый статус «Город трудовой доблести»?

– Памятная стела, разумеется, появится. Сейчас смотрим место для неё. Моя позиция – установить её в районе проспекта Космонавтов. Там «Уралмаш», святая земля – оттуда начиналась история города. Спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин предлагает поставить её в сквере около педуниверситета. Ещё один вариант – участок напротив Центральной гостиницы.

– Недавно в Екатеринбурге заговорили о реновации жилья. Речь идёт о новом законе комплексного развития территории. Что он даст жителям?

– Этот вопрос обсуждался в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина (был в уральской столице 19 февраля – прим.авт.). Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий. И субъекты РФ, в том числе Свердловская область, получают право утверждать адресные программы сноса и реконструкции ветхих и аварийных домов. Проект аналогичного областного закона готовится по поручению губернатора. Думаю, до конца марта всю законодательную базу мы утвердим. В рамках программы у жителей появится возможность сменить старое жильё на новое – метр в метр. Отбор площадок под реновацию – это функция субъекта. Рассматривается и центр, и окраины города. Новый закон позволит уйти от спекуляции на жилищном рынке. Ведь как было раньше? Начинают расселять дом, а один из жильцов ставит условие – продаю своё жильё по цене миллион долларов за квадратный метр. И всё! Никуда не денешься – частная собственность. Причём спекулировали не только граждане, а целые юридические лица, которые скупали квартиры у подобных жильцов. Новый закон такую возможность исключает, и это благо.

– Уже известно, с каких домов начнётся реновация?

– Скорее всего, со старых двухэтажных и трёхэтажных. Такие дома уже израсходовали свой ресурс. Но здесь всё решают жители – они принимают решение путём голосования. Если они согласны участвовать в отселении, оформляются документы. Часть квартир расселяет государство, часть – застройщик. Отдельный вопрос – здания, которые являются памятниками архитектуры. Как только программа заработает, все подробности расскажем.

Фото: Павел Ворожцов

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Досье «ОГ» Александр Высокинский родился в Свердловске в 1973 году. Окончил Уральскую академию госслужбы, аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве. Трудовой путь начал на НПО автоматики. С 2000 по 2016 год работал в администрации Екатеринбурга: прошёл путь от начальника отдела до заместителя главы по экономике. Затем перешёл в областное правительство, был назначен вице-губернатором региона, курировал разработку стратегий в муниципалитетах и продвижение заявки на ЭКСПО-2025. В сентябре 2018 года избран главой Екатеринбурга. С декабря 2020 года – первый заместитель губернатора Свердловской области. Кандидат экономических наук. Увлечения – хоккей, автомобили. Женат, воспитывает двух сыновей.

Фото: Павел Ворожцов

С макетом подводной лодки, которая скоро украсит рабочий кабинет в правительстве Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Вот так выглядит рабочий кабинет Александра Высокинского в правительстве Фото: Павел Ворожцов

Из окон кабинета – отличный вид на город Фото: Павел Ворожцов