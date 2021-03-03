Виталий Крупин получил мандат депутата свердловского Заксобрания

Депутатский мандат Виталию Крупину передан 3 марта на заседании облизбиркома. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала избрание Виталия Крупина депутатом регионального Законодательного собрания. Депутатский мандат ему был передан 3 марта на заседании облизбиркома.

Члены избирательный комиссии проголосовали за передачу вакантного мандата Виталию Крупину единогласно. Сразу после голосования, в торжественной обстановке ему вручили удостоверение об избрании депутатом. Копия принятого решения направлена в Законодательное собрание Свердловской области.

Фото: Пресс-служба Свердловского избиркома

Виталий Крупин поблагодарил коллег по партии за доверие. Депутат признался, что испытывал такое волнение два раза в жизни: когда принимал присягу в вооруженных силах и когда стоял на пьедестале и звучал гимн Советского Союза, в тот день он стал чемпионом вооружённых сил по военному троеборью.

Напомним депутатский мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Владимира Терешкова, который скончался 26 января 2021 года.

Виталий Крупин зарегистрирован в составе списка кандидатов, выдвинутого свердловским отделением «Единой России» (Кировская территориальная группа, № 3 в группе). Ранее передачу депутатского мандата Виталию Крупину согласовал президиум свердловского регионального политсовета партии. Кандидата на вакантное место выбирали из списка участников от «Единой России» на выборах 2016 года. В том же году избирался и Владимир Терешков. Затем кандидатуру согласовал Президиум Генсовета партии.