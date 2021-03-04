Депутатов Молодёжного парламента Среднего Урала выбрали с помощью блокчейна

На всех этапах выборов члены молодёжных избиркомов принимали вопросы от пользователей в группе «ВКонтакте», а также по электронной почте. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области.

В 2021 году Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО) и молодёжный избирком решились впервые в стране провести весь цикл выборов – от выдвижения до агитации и голосования – в онлайн-формате на электронной платформе. Предполагалось, что это будет не просто «голосовалка», а самые настоящие – открытые, защищённые и легитимные выборы. Все эти качества процедуре обеспечила специальная технология блокчейн.

Для реализации первой полноценной избирательной кампании в Интернете с проведением всех этапов в онлайне применялась отечественная блокчейн-технология компании «В41 blockchain development», являющейся резидентом «Сколково».

– Платформа гарантирует полную безопасность и защищённость. Все данные избирателей, кандидатов шифруются персональными ключами – это делает абсолютно невозможным доступ к ним для всех, кроме самого пользователя, – рассказал начальник информационного управления аппарата ИКСО Сергей Сапцын.

Впервые систему представили журналистам в январе. Тогда регистрацию прошёл и обозреватель «Облгазеты». Уже на этом этапе к платформе возникло много вопросов: зайти на сайт удалось не с первого раза, а когда пробиться через технические проблемы всё же удалось, система сильно зависала, и регистрацию пришлось проходить повторно. Помимо указания фамилии, имени и отчества потребовалось предоставить паспортные данные, сведения о страницах в соцсетях и адрес электронной почты. Спустя какое-то время на неё был выслан зашифрованный ключ доступа для входа в систему. Председатель комитета по молодёжной политике свердловского Заксобрания Елена Чечунова подтвердила, что на начальном этапе были ошибки, из-за которых часть людей, проходивших регистрацию, отсеялась. В ИКСО объяснили сбои технологией прохождения верификации.

Сами выборы проходили в течение трёх дней – с 26 по 28 февраля. О намерении баллотироваться заявили более 270 человек – все они претендовали на 50 мандатов. Для регистрации в качестве кандидата им необходимо было набрать до 100 лайков в зависимости от избирательного округа. С задачей справились 94 претендента. За процедурой голосования наблюдали 1700 человек.

Как рассказала председатель Молодёжной избирательной комиссии Свердловской области Анастасия Архипова, в ходе голосования платформа работала без сбоев. На всех этапах выборов члены молодёжных избиркомов принимали вопросы от пользователей в группе «ВКонтакте», а также по электронной почте.

– Кто действительно хотел участвовать в выборах, но самостоятельно не разобрался с правилами регистрации и верификации, обращались к нам – и мы помогали. Проект получился масштабный, привлёк большое внимание. Для нас это огромный опыт. И опыт позитивный! – поделилась с «ОГ» Анастасия Архипова.

На Урале это первый эксперимент по проведению полного цикла выборов по технологии блокчейн. В России методика уже применялась. Так, экспериментальное дистанционное электронное голосование с использованием криптографии и технологии блокчейна уже проводилось в 2019 году в нескольких округах на выборах в Мосгордуму. Тогда к процедуре было много технических нареканий — система зависала и дважды давала сбой. До этого в ряде регионов страны также проводили эксперименты по внедрению технологии интернет-выборов в форме опросов. Однако на тот момент результаты не влияли на исход самого голосования. Более того, ряд западных стран тоже экспериментировали с электронным голосованием, но в итоге вернулись к бумажным бюллетеням, во многом из-за рисков технических сбоев и высокой вероятности фальсификаций, в том числе с помощью хакерских атак.

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Опубликовано в №038 от 05.03.2021 под заголовком «На Урале впервые применили блокчейн на выборах»