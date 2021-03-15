В Свердловской области создано министерство цифрового развития

Соответствующий указ подписал Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о преобразовании департамента информатизации и связи в региональное министерство цифрового развития и связи. Количество членов правительства Свердловской области увеличится с 28 до 29 человек.

Согласно указу №133-УГ, минцифры Свердловской области будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона.

Департамент информатизации и связи Свердловской области должен будет подготовить "дорожную карту" по переходу на централизованную модель управления в области информатизации, цифрового развития и информационной безопасности исполнительных органов государственной власти и государственных органов региона. План мероприятий должен быть готов к 19 марта.

Следить за исполнением документа будет замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов. Напомним, что в декабре 2020 года "Областная газета" провела большое интервью с Олегом Чемезовым, во время которого он анонсировал преобразование департамента информатизации в минцифры.

Полный текст указа губернатора будет опубликован в завтрашнем номере "Облгазеты".