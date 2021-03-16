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16 марта 2021, 12:22

Алексей Шмыков сменит Алексея Орлова в попечительском совете Фонда технологического развития промышленности

Алексей Шмыков

Новым представителя региона в попечительском совете ФТРП стал бывший мэр Каменска-Уральского, замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о внесении изменений в указ "О создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области". Глава Среднего Урала сменил представителя региона в попечительском совете ФТРП.

Напомним, что Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был учреждён указом губернатора от 15 ноября 2016 года.

Представителем региона в высшем коллегиальном органе управления Фонда был назначен министр промышленности и науки Свердловской области, член правительства Свердловской области Сергей Пересторонин, а представителем региона в попечительском совете Фонда - Алексей Орлов, который тогда занимал пост замгубернатора Свердловской области. Напомним, сейчас он является мэром Екатеринбурга.

Новым документом Евгений Куйвашев сменил представителя региона в попечительском совете ФТРП - им стал бывший мэр Каменска-Уральского, замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Также указом из описания должности Сергея Пересторонина были исключены слова "члена правительства Свердловской области", хотя он всё ещё входит в состав регионального кабмина.

Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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