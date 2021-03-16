В Уставе Свердловской области закрепили требования к губернатору

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли закон о внесении изменений в Устав региона. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли закон о внесении изменений в Устав региона. Пакет поправок, в частности, закрепляет требования к губернатору Свердловской области.

В Уставе указано, что губернатором может стать гражданин РФ в возрасте от 30 лет, постоянно проживающий в России и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство за пределами РФ. Также документ исключает из компетенции Заксобрания и губернатора Свердловской области полномочие по согласованию представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность регионального прокурора.

Кроме того, в принятом законе предусмотрена ликвидация Уставного суда Свердловской области с 1 января 2023 года и дополнение перечня административно-территориальных единиц региона новым (восьмым) районом Екатеринбурга – Академическим.

По словам председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной, изменения в Устав Свердловской области будут вноситься и дальше в связи с принятием новых федеральных и конституционных законов. Она обратила внимание на необходимость уточнения текста Устава по предметам совместного ведения: сферы образования, экологии, культуры и здравоохранения.

"В подготовке законопроекта участвовали председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и ведущие юристы Уральского института регионального законодательства. Я считаю, что внесённые сейчас поправки абсолютно выверены и соответствуют требованиям времени", – передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба Заксобрания.

Читайте также:

Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о реновации.