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17 марта 2021, 18:59

Свердловский избирком рассмотрел ходатайство о регистрации инициативы по референдуму о прямых выборах мэров

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Избирком подтвердил достоверность сведений о членах инициативной группы, а также соответствие документов Федеральному закону, Уставу и Закону Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Избирательная комиссия Свердловской области рассмотрела ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах глав муниципалитетов. Ходатайство и приложенные к нему документы направлены в региональное Заксобрание.

Согласно тексту документа, вопрос, выносимый на референдум, звучит следующим образом: "Поддерживаете ли Вы принятие Закона Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", согласно которому главы муниципальных районов, городских округов, глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять администрацию?".

По результатам рассмотрения ходатайства избирком подтвердил достоверность сведений о членах инициативной группы, а также соответствие документов Федеральному закону, Уставу и Закону Свердловской области. Ходатайство было направлено в региональное Заксобрание.

Напомним, что в конце июля 2020 года на страницах "Областной газеты" впервые была опубликована народная законодательная инициатива о возврате прямых выборов глав муниципальных образований Свердловской области. Инициативная группа была зарегистрирована региональным Заксобранием.

В парламент Свердловской области поступило 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра, 1 297 из которых были забракованы, а 11 723 — признаны действительными. В октябре парламентарии проект закона приняли к рассмотрению, в конце ноября комитет Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить народную инициативу о прямых выборах мэров.

В результате 8 декабря депутаты Законодательного собрания Свердловской области отклонили народную инициативу о прямых выборах мэров. Против законопроекта проголосовали 34 из 40 присутствовавших на рассмотрении вопроса парламентария.

Областная газета Свердловской области

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