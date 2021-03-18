Заксобрание рассмотрит кандидатуру Александра Старкова на пост министра финансов Свердловской области

Заксобрание Свердловской области утвердило повестку грядущего 54-го заседания регионального парламента. Фото: Павел Ворожцов.

Заксобрание Свердловской области утвердило повестку грядущего 54-го заседания регионального парламента, которое пройдёт 30 марта, а также календарь мероприятий на ближайшее время. Так, 25 марта комитет Заксобрания по бюджету, финансам и налогам рассмотрит кандидатуру на пост главы регионального минфина.

О планах на следующее заседание областного парламента рассказала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По её словам, в повестку заседания включено более 20 вопросов.

"Областной парламент рассмотрит кандидатуру Александра Старкова, предложенную губернатором Свердловской области, на должность регионального министра финансов", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба Заксобрания.

Будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в закон "О молодёжи в Свердловской области" и поправки в региональный закон о защите прав ребёнка. Напомним, 11 марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменении правил расчёта выплат на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, депутаты Заксобрания рассмотрят ряд имущественных сделок и контрольных вопросов, среди которых исполнение законов об особенностях пользования участками недр в Свердловской области и о социальной поддержке многодетных семей.

Напомним, замгубернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко написала заявление об уходе в начале декабря. После этого губернатор Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28.

В конце декабря Евгений Куйвашев подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области. Заместитель министра Александр Старков был назначен и.о. главы минфина.

В середине февраля Евгений Куйвашев подписал постановление о внесении изменений в состав комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета. Председателем комиссии вместо Алексея Орлова (ныне глава Екатеринбурга) назначен первый замгубернатора Александр Высокинский. Кроме того, из состава была исключена экс-министр финансов Галина Кулаченко. Её место зампредседателя комиссии занял и.о. министра финансов Александр Старков.

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