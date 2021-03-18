В Свердловской области готовят поправки в закон о молодёжи

Обсуждение законопроекта прошло в режиме видео-конференц-связи с участием экспертов из свердловских муниципалитетов. Фото: Алексей Кунилов

Корректировку закона «О молодёжи в Свердловской области» обсудили члены рабочей группы, эксперты и представители молодёжных организаций. Поступившие предложения на следующей неделе изучит профильный комитет регионального Законодательного собрания. 30 марта депутаты рассмотрят законопроект на очередном заседании парламента.

Изменения закона начнутся с его наименования. Он будет называться законом «О реализации молодёжной политики на территории Свердловской области». В него добавят новые понятия: «молодая семья», «молодёжная политика», «молодой специалист», «инфраструктура молодёжной политики», «самореализация молодёжи» и другие. Возраст молодёжи увеличится с 30 до 35 лет, следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте Заксобрания.

Поправки в областной закон, принятый ещё в 2013 году, вносятся для того, чтобы привести его в соответствие с недавно вступившим в силу Федеральным законом «О молодёжной политике в РФ», новыми нормами Конституции России и Устава Свердловской области. Проект закона был внесён губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам председателя комитета Заксобрания по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой, на основании предложений участников обсуждения в законопроект ранее уже были включены такие направления реализации молодёжной политики, как подготовка специалистов по работе с молодёжью и поддержка волонтёрского движения.

На прошедшем совещании прозвучали и другие предложения по совершенствованию законопроекта. Они касались необходимости ведения реестра молодёжных организаций, получающих господдержку или имеющих право на неё, и возвращения в закон акцента на семейные ценности.

Тема участия молодёжи в митингах в ходе обсуждения корректировки закона напрямую не была затронута. При этом директор департамента молодёжной политики министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Олег Гущин особо подчеркнул, что одной из целей молодёжной политики является достижение национальной безопасности страны.

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