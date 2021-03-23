Лидером свердловских коммунистов переизбран Александр Ивачёв

Александр Ивачёв занимает пост первого секретаря Свердловского обкома КПРФ с 2014 года. Фото: сайт Свердловского областного отделения КПРФ.

В минувшие выходные Свердловское областное отделение КПРФ провело отчётно-выборную конференцию. На встрече были подведены итоги работы с 2018 года, поставлены задачи на будущее.

В ходе встречи первым секретарём Свердловского обкома КПРФ единогласно переизбран депутат регионального Заксобрания Александр Ивачёв. На должности первого секретаря он находится с 14 марта 2014 года.

На личной странице в Facebook Александр Ивачёв выразил благодарность всем коммунистам областного отделения.

"Благодарю каждого коммуниста областного отделения за ту работу, что провела наша организация в эти годы. Как ни сокращали мы доклад, всё равно он получился на 40 страниц – так много было сделано", – говорится в сообщении.

Известно, что в мероприятии приняли участие лидер Ленинского комсомола РФ, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров и депутат Госдумы Николай Езерский. Более подробный отчёт со встречи опубликован тут.