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23 марта 2021, 12:28

Лидером свердловских коммунистов переизбран Александр Ивачёв

отчётно-выборная конференция регионального отделения КПРФ

Александр Ивачёв занимает пост первого секретаря Свердловского обкома КПРФ с 2014 года. Фото: сайт Свердловского областного отделения КПРФ.

В минувшие выходные Свердловское областное отделение КПРФ провело отчётно-выборную конференцию. На встрече были подведены итоги работы с 2018 года, поставлены задачи на будущее.

В ходе встречи первым секретарём Свердловского обкома КПРФ единогласно переизбран депутат регионального Заксобрания Александр Ивачёв. На должности первого секретаря он находится с 14 марта 2014 года.

На личной странице в Facebook Александр Ивачёв выразил благодарность всем коммунистам областного отделения.

"Благодарю каждого коммуниста областного отделения за ту работу, что провела наша организация в эти годы. Как ни сокращали мы доклад, всё равно он получился на 40 страниц – так много было сделано", – говорится в сообщении.

Известно, что в мероприятии приняли участие лидер Ленинского комсомола РФ, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров и депутат Госдумы Николай Езерский. Более подробный отчёт со встречи опубликован тут.

Досье

Александр Ивачёв родился в 1987 году в городе Свердловске.

После окончания гимназии в 2005 году поступил на физический факультет Уральского государственного университета имени Горького. Является кандидатом физико-математических наук.

В 2007 году вступил в КПРФ, прошёл все ступени, начиная с рядового активиста, заканчивая членом бюро Свердловского регионального отделения партии. В 2013 в Москве был избран вторым секретарём Центрального комитета Ленинского комсомола РФ.

В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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