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23 марта 2021, 12:54

Александр Высокинский будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области до 7 апреля

Александр Высокинский

Александр Высокинский будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области с 24 марта по 7 апреля. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уходит в плановый двухнедельный отпуск. С 24 марта по 7 апреля исполняющим обязанности главы региона будет Александр Высокинский.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев отправился с рабочим визитом в ХМАО, где секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе с полпредом Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и главами всех регионов округа.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев уже подписал распоряжение о возложении обязанностей главы региона на Александра Высокинского.

Кроме того, сегодня на пять дней в отпуск ушёл глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Как сообщили "ОГ" в мэрии Екатеринбурга, его обязанности выполняет первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Областная газета Свердловской области

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