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23 марта 2021, 17:55

«Единая Россия» поддержала Алексея Дорожкина в конкурсе главы Байкалово

Байкалово

Кто займет должность главы Байкалово - решат депутаты муниципального района. Фото: Галина Соловьёва

В Байкаловском муниципальном районе проходит конкурс для избрания главы. Члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» приняли решение поддержать кандидатуру Алексея Дорожкина.

Как сообщает пресс-служба реготделения, позиция президиума направлена во фракцию «Единой России» в местной думе. Кто займет должность главы Байкалово - решат депутаты муниципального района.

Досье:

Сторонник «Единой России» Алексей Дорожкин родился 20 января 1980 года. В 2002 году закончил УрГЭУ по специальности «финансы и кредит». В администрации Байкалово работал с 2002 года на разных должностях в финансовом управлении. С 2007 года работает в министерстве финансов Свердловской области. На данный момент занимает должность заместителя начальника отдела финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ. 

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета" на пост главы района претендуют четыре кандидата: помимо Алексея Дорожкина, это - Сергей Бургаев, Галина Смирнова и Евгений Кутявин. Ранее 15 марта кандидаты защищали свои программы перед конкурсной комиссией.

Добавим, что этой весной новые руководители будут избраны в четырёх муниципалитетах Свердловской области. Помимо Байкаловского муниципального района конкурсный отбор проходит в Тугулымском и Артинском городских округах, а также в городском округе Красноуфимск.

Областная газета Свердловской области

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