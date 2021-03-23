«Единая Россия» поддержала Алексея Дорожкина в конкурсе главы Байкалово

Кто займет должность главы Байкалово - решат депутаты муниципального района. Фото: Галина Соловьёва

В Байкаловском муниципальном районе проходит конкурс для избрания главы. Члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» приняли решение поддержать кандидатуру Алексея Дорожкина.

Как сообщает пресс-служба реготделения, позиция президиума направлена во фракцию «Единой России» в местной думе. Кто займет должность главы Байкалово - решат депутаты муниципального района.

Досье: Сторонник «Единой России» Алексей Дорожкин родился 20 января 1980 года. В 2002 году закончил УрГЭУ по специальности «финансы и кредит». В администрации Байкалово работал с 2002 года на разных должностях в финансовом управлении. С 2007 года работает в министерстве финансов Свердловской области. На данный момент занимает должность заместителя начальника отдела финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета" на пост главы района претендуют четыре кандидата: помимо Алексея Дорожкина, это - Сергей Бургаев, Галина Смирнова и Евгений Кутявин. Ранее 15 марта кандидаты защищали свои программы перед конкурсной комиссией.

Добавим, что этой весной новые руководители будут избраны в четырёх муниципалитетах Свердловской области. Помимо Байкаловского муниципального района конкурсный отбор проходит в Тугулымском и Артинском городских округах, а также в городском округе Красноуфимск.