Как проходит праймериз «Единой России»?

После подачи документов на праймериз Павел Крашенинников призвал остальные партии последовать примеру «Единой России» в организации предварительных голосований. Фото: пресс-служба свердловского отделения "Единой России"

В России полным ходом идёт подготовка к важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты законодательных органов субъектов РФ. С 15 марта по всей стране и в Свердловской области в том числе стартовал приём заявок на электронное предварительное голосование для выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия». «Областная газета» разбиралась, как организованы праймериз ведущей политической силы страны.

На Среднем Урале оргкомитет по подготовке к процедуре возглавил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. В его состав вошли 24 человека. В их числе представители общественных объединений, медицинского сообщества, известные уральцы и волонтёры. В частности, председатель Молодёжного парламента Свердловской области Дмитрий Биктимиров, председатель Медицинской палаты Свердловской области Диляра Медведская и директор Свердловского областного медицинского колледжа, представитель волонтёрского движения Ирина Лёвина.

– Для партии важно, чтобы представители общественных движений участвовали в этом процессе: появятся новые лица в политике, борьба станет ещё более острой, – отметил Виктор Шептий.

Первое заседание регионального оргкомитета прошло 16 марта. На нём утвердили правила приёма документов для участников праймериз, форму и содержание штампа для документов, а также определили время и место их приёма на бумажном носителе для окончательной регистрации.

– Все вопросы практической организации процедуры нам ясны, и в ближайшее время мы попросим коллег из местных отделений партии подключиться к этой работе, итогом которой станет голосование наших земляков, запланированное на период с 24 по 30 мая 2021 года, – резюмировал Виктор Шептий.

В 2021 году в Свердловской области помимо выборов в Госдуму и Заксобрание региона пройдут очередные выборы в большинство местных дум. Для определения кандидатов, которые будут выдвинуты единороссами на выборы в органы местного самоуправления, партия также организует предварительное голосование. В каждом «выборном» муниципалитете уже сформирован свой оргкомитет.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru, где можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках, а также подать заявку. Здесь же будут представлены списки претендентов и их личные страницы, доступные для всех избирателей, в которых «кандидаты в кандидаты» будут выкладывать обязательные видеоролики. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая. Отдать голоса за своих кандидатов смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели, имеющие учётную запись на портале госуслуг. Итоги будут подведены 1 июня. А окончательный список кандидатов утвердят на региональном съезде партии, который состоится в середине июня — уже после предварительного голосования. В Свердловской области приём документов будет проходить в местном исполкоме партии по адресу: ул. Розы Люксембург, 7, каб. 301. Время приёма документов: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00. Кто может стать кандидатом? Кандидатом на участие в предварительном голосовании может стать любой гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, являющийся членом или сторонником «Единой России» либо беспартийный. Кандидат может быть выдвинут одновременно по одномандатному избирательному округу и по федеральному избирательному округу. При этом он не может быть выдвинут по нескольким одномандатным округам, а также по федеральному избирательному округу на территории нескольких регионов одновременно. Заявление и документы, необходимые для уведомления, кандидат должен подать лично в месте нахождения регионального оргкомитета. При этом заявление и документы можно предоставить и онлайн — в электронной форме через личный кабинет на сайте предварительного голосования. Черновик заявления не сохраняется, поэтому заявку лучше оформлять тогда, когда все необходимые документы уже собраны. Однако после подачи заявления в электронном виде кандидат всё равно обязан в течение 30 дней (но не позднее 29 апреля) предоставить документы в региональный оргкомитет лично в бумажном виде. Полный список необходимых документов приведён на сайте предварительного голосования. Кроме того, кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, вкладов в зарубежных банках, а также судимостей. У партии традиционно жёсткие требования к наличию судимости – они строже, чем непосредственно в самом избирательном процессе. То есть в избирком кандидат может успешно подать документы, где укажет о своей погашенной судимости: прямого отказа не последует, но эта информация будет размещена на агитационном плакате, чтобы избиратель знал, за кого ему предстоит голосовать. В оргкомитете предварительного голосования наличие даже погашенной судимости может стать основанием для отказа в регистрации. Впервые такая система применялась на праймериз 2016 года. По словам председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, первые праймериз практически полностью копировали избирательное законодательство, но, начиная с прошлой выборной «страды», единороссы решили ужесточить правила игры.

Кто и как будет выбирать?

Принять участие в голосовании и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и муниципальные думы в единый день голосования 19 сентября, смогут все граждане, являющиеся избирателями.

Голосование будет проходить в электронной и очной формах: для удобства будет возможность проголосовать непосредственно на участках и онлайн. Выразить свою волю в электронной форме можно будет с 24 по 30 мая, единственное, что потребуется – верификация через портал госулуг. Очное голосование на подготовленных участках намечено на 30 мая. В реготделении партии добавили, что о подробностях очного волеизъявления говорить пока рано, процедура находится на стадии согласования.

Как рассказал «Областной газете» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, подсчитывать результаты электронного голосования будут в ЦИК партии.

– То есть мы на региональном уровне будем видеть количество проголосовавших каждый день, но не будем знать, сколько голосов у каждого из кандидатов, – пояснил представитель «ЕР».

За контролем легитимности процедуры проследят: председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и представитель Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселёв. По итогам предварительного голосования будут сформированы списки кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы всех уровней.

Кто уже подал заявку?

Первым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента от Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартийное голосование, стал Павел Крашенинников. В начале текущей недели (22 марта) пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» также подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона планирует участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии по списку в Госдуму.

Добавим, что перед внутрипартийными выборами 2016 года секретарь Генсовета единороссов (на тот момент Сергей Неверов) сообщил, что губернаторам не надо будет участвовать в предварительном голосовании. Это решение объяснялось тем, что уровень поддержки у глав регионов и без того очень высокий. При этом лидеры субъектов РФ могут возглавить список кандидатов по решению партии. Это не противоречит положению о предварительном голосовании. То есть такая возможность у губернаторов есть, о чём на старте праймериз текущего года заявил нынешний секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Сам Евгений Куйвашев прокомментировал своё решение принять участие в процедуре предварительного голосования стремлением поддержать предстоящие выборы и своих товарищей по партии, а также привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов и программе «Единой России» по развитию Свердловской области и страны.

Добавим, что ранее о желании выдвигаться на праймериз заявляли действующие депутаты Максим Иванов и Антон Шипулин, а также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Особый интерес общественности прикован к политической судьбе Героя России Дамира Юсупова. По словам секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия, пока заявления о намерении участвовать в праймериз от лётчика в оргкомитет не поступало.

Наряду с известными уральцами и состоявшимися политиками в период регистрации кандидатов в партии ожидают много новых людей. И они уже появляются.

– Интерес проявляют и люди, которых мы не знаем. У нас один из способов подачи документов – электронный, и уже видим, что граждане регистрируются и проявляют интерес как к предварительному голосованию в Госдуму, так и в Законодательное собрание региона. Я думаю, что до 29 апреля мы увидим много интересных людей, – рассказал Виктор Шептий. Он добавил, что предварительное голосование – хороший инструмент по формированию партийного кадрового резерва.

В федеральном политсовете партии отметили, что по состоянию на начало текущей недели почти треть заявившихся на участие в предварительном голосовании «Единой России» за первую неделю — волонтёры. По данным на 22 марта, документы уже подали 229 человек. Вместе с общественниками на участие в процедуре также заявляются работники бюджетной сферы и системы ЖКХ. Каждый пятый участник – депутат, больше трети являются представителями малого и среднего бизнеса. Из общего количества заявившихся в первую неделю 40 процентов – беспартийные. В числе регионов-лидеров по выдвижению кандидатов – Москва (31 заявление), Санкт-Петербург (15) и Краснодарский край (14).

В Свердловской области запись пока идёт не столь активно. Так, помимо известных уральцев, на участие в праймериз заявились Иван Ерёменко (от Берёзовского одномандатного округа), Алёна Григорьева, Геннадий Ковалёв и бывший сотрудник аппарата Госдумы Владислав Четин (по спискам). Они направили свои документы через сайт. Также в Интернете подал документы по единому избирательному округу 37-летний начинающий писатель из Екатеринбурга Антон Коснырев.

– То, что наряду с известными людьми подают документы и совершенно новые люди, мы видим уже сейчас, хотя заявок пока подано мало. Приём документов начался относительно недавно, поэтому мы ожидаем существенное увеличение потока чуть позже. Надо дать время потенциальным участникам тщательно подготовить все необходимые документы, – рассказал «ОГ» Максим Бестфатер.

В КПРФ – старый новый секретарь, а ЛДПР осталась без лидера в Заксобрании

Другие партии также готовятся к предстоящим выборам. Так, 20 марта в Екатеринбурге прошла 49-я отчётно-выборная конференция Свердловского областного отделения КПРФ. Тайным голосованием были избраны руководящие органы: областной комитет и контрольно-ревизионная комиссия. В ходе встречи первым секретарём Свердловского обкома КПРФ единогласно переизбран депутат регионального Заксобрания Александр Ивачёв. На должности первого секретаря он находится с 14 марта 2014 года.

В то же время во вторник стало известно, что ещё одна парламентская партия осталась без своего лидера в Законодательном собрании Свердловской области: фракцию ЛДПР официально покинул Михаил Зубарев. Как рассказала помощница депутата, кто теперь будет руководить фракцией ЛДПР в региональном парламенте, пока неизвестно. Это решение будет принято позднее. Эксперты предполагают, что после выхода из рядов партии Владимира Жириновского Михаил Зубарев может выдвинуться на праймериз «Единой России». Однако сам политик пока эту информацию опровергает.

«Справедливая Россия» в преддверии выборов объединилась с «Патриотами России» и молодой партией «За правду». 22 февраля делегаты XI съезда партии проголосовали за внесение изменений в устав. После слияния новая коалиция получила название Социалистическая политическая партия «Справедлива Россия – Патриоты – За правду». Возглавил объединение лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он не стал скрывать, что таким образом эсеры рассчитывают в преддверии выборов в Госдуму на укрупнение на левом фланге патриотических сил.

При этом как таковых полноценных праймериз остальные политические партии не проводят. «Единая Россия» остаётся единственной политической силой в стране, которая организует масштабное открытое предварительное голосование.

– Я считаю очень важным, что мы проводим это предварительное голосование, что не в кабинетах решается вопрос, кого выдвигать от такой большой партии. Другим партиям стоит брать такой пример. У нас партия самая многочисленная. Все принимают участие и могут высказать свою точку зрения, но мы привлекаем и других лиц, которые считают возможным повлиять на то, какие кандидаты будут выдвигаться от «Единой России», – считает Павел Крашенинников.

Справка «ОГ» Впервые предварительный внутрипартийный отбор кандидатов партия провела в июне-августе 2007 года, в преддверии выборов в Госдуму пятого созыва. 22 июня 2009 года Бюро Высшего совета «Единой России» рекомендовало сделать процедуру предварительного отбора кандидатов обязательной. В ноябре 2009 года на XI съезде «Единой России» норма о проведении предварительного голосования была включена в партийный устав. 7 апреля 2010 года президиум Генсовета партии утвердил положение о порядке проведения праймериз. Первое полноценное предварительное голосование состоялось в июле-августе 2011 года в ходе подготовки к выборам в Государственную думу шестого созыва. Тогда соорганизатором процедуры стал Общероссийский народный фронт. В 2016 году отбор осуществлялся самой партией, без участия ОНФ. Голосование проводилось на специально образованных избирательных участках. В отличие от праймериз 2011 года, в них мог участвовать любой гражданин РФ, достигший 18 лет.

Как пояснил «ОГ» заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Максим Бестфатер, ключевое отличие нынешнего предварительного голосования от 2016 года в том, что основной его формат – электронный, с помощью портала госуслуг. Также наблюдаются изменения по возрастному цензу. Кроме того, в этом году от потенциальных участников требуется большее количество документов для регистрации. Организаторы объясняют это стремлением максимально приблизить их перечень к тому, который подаётся уже непосредственно на выборы.

Кстати В этом году партией было принято решение заменить дебаты между участниками праймериз на размещение ими обязательных видеоматериалов. Накануне региональный оргкомитет по подготовке к предварительным выборам определил темы и требования к такому контенту. Так, после регистрации участник должен будет разместить в личном кабинете на сайте предварительного голосования два и более видеоролика. Первый должен быть в виде самопрезентации: биография, личные и профессиональные достижения, деятельность в период пандемии, место работы, род занятий, в общих чертах причины и аргументы выдвижения от «Единой России». Во втором видеоролике участник должен рассказать о своих программных намерениях. По своему желанию кандидат также может создать видеоролики на одну из 10 предложенных тем – от постковидных уроков до социальной политики в регионах. Формат съёмки должен быть в виде обращения к избирателям. Личное присутствие кандидата в кадре обязательно.

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