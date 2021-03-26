Представители партий провели встречу в Общественной палате

Председатель Общественной палаты Александр Левин напомнил, что соглашения о совместном общественном наблюдении за выборами в Свердловской области подписываются ежегодно. Фото: Алексей Кунилов

В Центре общественного наблюдения при Общественной палате (ОП) Свердловской области 25 марта прошёл круглый стол с участием представителей политических партий, на котором обсуждался ход подготовки к предстоящим в 2021 году выборам.

Председатель ОП Александр Левин напомнил собравшимся, что 19 сентября жителям нашего региона предстоит выбирать депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания области и органов местного самоуправления 35 муниципальных образований. Голосование будет проходить на 2500 избирательных участках: для направления на каждый из них надо подготовить не менее двух, а лучше даже четырёх наблюдателей, то есть от пяти до 10 тысяч человек. Задача сложная, и в её выполнении ОП рассчитывает на помощь активистов тех партий, которые намерены принять участие в избирательной кампании.

Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область в ОП России, рассказал о недавно проведённом в Москве обучающем семинаре для организаторов общественного наблюдения за выборами. Он сообщил также, что на федеральном уровне уже заключены первые соглашения ОП России с политическими партиями о взаимодействии в этой сфере, а теперь такие же соглашения предстоит подписать и в нашей области.

Заметим, что на Среднем Урале сегодня работают региональные отделения 41 политической партии. На призыв ОП принять участие в нынешнем круглом столе откликнулись представители шести из них, но руководители палаты выразили уверенность, что в ближайшее время подтянутся и другие.

Выступившие на круглом столе лидеры и представители региональных отделений политических партий заявили о своей готовности заключить соответствующие соглашения с ОП, так как это открывает перед ними дополнительные возможности для подготовки своих наблюдателей за выборами.

Сам же процесс обучения общественных наблюдателей в нашем регионе уже начался, сообщил Александр Левин. По его словам, занятия со всеми желающими проводятся на базе Центра общественного наблюдения, который открыли в Екатеринбурге в прошлом году, а к их проведению привлекаются опытные политологи и преподаватели вузов. Это, в частности, подтвердил и.о. заведующего кафедрой политических наук УрФУ Александр Белоусов.

– Главная же задача общественного наблюдения, – подчеркнул Александр Левин, подводя итоги круглого стола, – чтобы выборы прошли открыто, гласно, справедливо и без всяких намёков на провокацию. А для этого нужно сделать так, чтобы в наблюдатели пошли люди, которые душой и сердцем за то, чтобы всё прошло по-честному.

КСТАТИ Общественная палата Свердловской области совместно с фондом «Гражданский патруль» в период выборных кампаний размещает на своём сайте «карту нарушений», позволяющую не только реагировать на жалобы избирателей и организовывать проверку контрольных органов по этим сигналам, но и оперативно решать возникающие проблемы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Алексей Кабанов («Партия Роста») считает, что взаимодействие с ОП особенно важно для непарламентских партий. Фото: Алексей Кунилов

Антон Безденежных (ЛДПР) напомнил, что партии, принимающие участие в выборах, могут назначать не только своих наблюдателей, но и членов избирательных комиссий с совещательным голосом. Фото: Алексей Кунилов

Игорь Рузаков (Партия «Зелёные») отметил, что участие в наблюдении за выборами стало сегодня фактором самореализации политически активных граждан. Фото: Алексей Кунилов

Павел Чигвинцев («Партия пенсионеров») призвал коллег из других партий воздерживаться от выплаты денежных вознаграждений своим наблюдателям. Фото: Алексей Кунилов

Виктор Бабенко («Единая Россия») напомнил, что в этом году выборы могут быть продлены на 2–3 дня, а значит, необходимо будет подготовить больше наблюдателей, чем в прошлые годы. Фото: Алексей Кунилов