Андрей Альшевских подал документы для регистрации в качестве участника по Свердловскому одномандатному округу №168 в Госдуму. Фото: пресс-служба Свердловского отделения "Единой России"

Депутат Госдумы Андрей Альшевских подал документы для участия в праймериз «Единой России». Он намерен вновь выдвинуться в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу №168 — по тому же, по которому избрался депутатом в парламент действующего созыва.

Своё решение заявиться на предварительное голосование парламентарий объяснил тем, что «Единая Россия» является, в том числе и проводником программ, предложений и идей, которые идут от Президента России и Правительства.

«Единая Россия» - единственная партия, которая открыто и публично проводит масштабную процедуру по отбору кандидатов. Я считаю проведение предварительного голосования абсолютно правильным решением, которое в том числе позволяет молодёжи наряду с опытными политиками испытать свои возможности в борьбе», - заявил Андрей Альшевских.

Напомним, «Единая Россия» дала старт предварительному внутрипартийному голосованию для выдвижения кандидатов от партии в Государственную думу и в депутаты законодательных органов. С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru, где можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках, а также подать заявку.

Ранее документы на участие в праймериз уже подали председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и действующий депутат Максим Иванов. Наряду с известными уральцами и состоявшимися политиками в период регистрации кандидатов в партии ожидают много новых людей.

Накануне свердловское отделение «Единой России» также запустило приём документов на участие в предварительном голосовании по кандидатам от партии в Законодательное собрание региона. Первым документы на праймериз подал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.