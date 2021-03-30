Свердловские депутаты отказали в проведении референдума о прямых выборах мэра

Из 40 участников заседания против инициативы проголосовали 35 депутатов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области 30 марта состоялось 54-е заседание регионального Заксобрания, на котором, в частности, обсуждалось ходатайство по проведению референдума о прямых выборах мэра. Из 40 участников заседания против инициативы проголосовали 35 депутатов, и 5 человек - за.

Председатель комитета регионального Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин заявил, что данная инициатива не отвечает требованиям Федерального закона, Уставу и закону Свердловской области.

"Согласно пункту 2 ст. 12 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", на референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральными или областными законами. В данном случае порядок избрания глав муниципалитетов Свердловской области полностью регламентирован региональными положениями", - заявил Владимир Никитин.

В свою очередь, зампредседателя Заксобрания по промышленной инновационной политике и предпринимательству, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв заявил, что коммунисты будут голосовать за вынесение данной инициативы на референдум.

"Наша партия неоднократно пыталась инициировать референдум в Свердловской области по прямым выборам глав муниципалитетов, и каждый раз оно даже до стадии рассмотрения инициативы в Заксобрании не доходило. Поэтому мне кажется, что тут вопрос не столько к компетенции инициативной группы, сколько к законодательству. У нас есть законы о референдумах, а референдумах как таковых у нас нет", - сказал депутат.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина подчеркнула, что комитет рассматривал не столько саму инициативу, сколько её соответствие законодательству.

После этого депутаты проголосовали за то, стоит ли дать слово приглашённому участнику заседания, одному из авторов инициативы, или нет. "За" проголосовали только 17 человек из необходимых 21, и в праве выступить активистам отказали.