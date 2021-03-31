Общественная палата Свердловской области подготовит 12 тысяч наблюдателей для выборов в сентябре

Александр Левин и Владимир Русинов подписали соглашение о взаимодействии при проведении сентябрьских выборов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Глава свердловского избиркома Владимир Русинов и председатель Общественной палаты региона Александр Левин подписали соглашение о взаимодействии при проведении сентябрьских выборов. Общественная палата планирует подготовить не менее 12 тысяч наблюдателей.

В тексте документа сказано, что стороны будут заниматься организацией общественного контроля за соблюдением прав граждан при организации и проведении выборов, обучением наблюдателей, а также развитием электоральной активности участников и правовой культуры.

Александр Левин подчеркнул, что в 2020 году Общественная палата подготовила рекордное число наблюдателей – свыше 12 тыс. человек.

"Мы хотим на эту цифру ориентироваться и, может быть, чуть-чуть её преодолеть. В Свердловской области 2,5 тысячи участков. На каждом из них должно быть минимум по два наблюдателя (это пять тысяч человек), а желательно и по четыре наблюдателя. Это уже 10 тысяч человек", – передаёт слова председателя Общественной палаты департамент информполитики региона.

В свою очередь, Владимир Русинов сказал, что избирком приветствует желание подготовить квалифицированных независимых наблюдателей. По его словам, члены избирательной комиссии считают таких людей своими помощниками.

Напомним, что на Среднем Урале уже начал работать Центр общественного наблюдения при Общественной палате. 25 марта состоялся круглый стол с участием представителей политических партий, на котором обсуждался ход подготовки к предстоящим в 2021 году выборам.

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