Евгений Зяблицев подал документ на праймериз «Единой России»

Евгений Зяблицев стал первым из депутатов, сменивших партию, кто подал документы на внутрипартийное голосование «Единой России». Фото: Свердловское региональное отделение "Единой России"

Депутат свердловского заксобрания Евгений Зяблицев, ранее представлявший «Партию пенсионеров», подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Ветеран уральской политики намерен выдвинуться по тому же избирательному округу, который представляет в нынешнем созыве.

Как рассказал «Областной газете» заместитель председателя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, Евгений Зяблицев принёс документы лично. Он примет участие в праймериз по Октябрьскому избирательному округу №10.

Напомним, в преддверии выборов в Законодательное собрание области и в Государственную думу РФ на Среднем Урале наметилась любопытная тенденция: видные представители сразу нескольких оппозиционных партий в открытую заявили о желании готовиться к переизбранию вместе с крупнейшей партией страны. Так, освоём намерении принять участие в праймериз «Единой России» ранее сообщил бывший член КПРФ Вячеслав Вегнер.Евгений Зяблицев стал первым из депутатов, сменивших партию, кто подал документы на внутрипартийное голосование «Единой России».

Добавим, что ранее документы на предварительное голосование по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание региона подали мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, гонщик Сергей Карякин, а также ряд действующих депутатов - единороссов.

Ожидается, что 7 апреля документы на участие в праймериз подаст секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.