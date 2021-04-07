Виктор Шептий подал документы на праймериз «Единой России»

Документы лидер свердловских единороссов принёс в отделение партии лично Фото: Алексей Кунилов

В преддверии предстоящих выборов в Государственную думу РФ и в Законодательное собрание региона в Свердловской области продолжается выдвижение участников на предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Вчера, 7 апреля, документы на праймериз подал секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

Документы лидер свердловских единороссов принёс в отделение партии лично. Вместе с основным пакетом бумаг он представил дополнительные сведения – об участии в общественной и волонтёрской деятельности. А вот необходимую справку об отсутствии судимости кандидат пообещал донести позже – в начале следующей недели. За ней он обратился в частном порядке в МФЦ: она будет готова через три дня.

Глава регионального отделения «ЕР» подал документы на выдвижение по спискам в Госдуму и в ЗакСО по Ирбитскому одномандатному округу №13, от которого он уже неоднократно избирался депутатом регионального парламента – в 2004, 2008, 2011 и 2016 годах.

- Принимая решение по выдвижению себя как кандидата от партии по одномандатному округу, я отдавал себе отчёт, что люди голосуют в первую очередь за личность, за дела. Посоветовавшись с людьми, чувствую определённый уровень доверия. Не только глав муниципалитетов, входящих в округ, руководства предприятий, а в первую очередь обычных жителей. Поэтому принял такое решение и официально его оформил, – заявил Виктор Шептий.

По данным сайта предварительного голосования, на сегодняшний день на праймериз по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание области зарегистрировано 17 участников – все они либо члены партии, либо её сторонники. Среди них – уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский одномандатный избирательный округ №25) и глава Сысерти Дмитрий Нисковских (по списку). Сегодня документы в реготделение также принесли глава Кировградского ГО Александр Оськин (по Кировградской территориальной группе), глава Волчанска Александр Вервейн (по Краснотурьинской тергруппе) и финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия» Ольга Сметанина. Во вторник на участие в праймериз «ЕР» заявился депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев, ранее представлявший «Партию пенсионеров»: ветеран уральской политики намерен выдвинуться по Октябрьскому избирательному округу №10.

Что касается выдвижения в Государственную думу, Виктор Шептий отметил, что хочет своим примером, как руководитель отделения, продвигать идею участия во внутрипартийных процедурах.

- Это дополнительная оценка, проверка авторитета среди коллег. Для меня это очень важно. Если нет доверия однопартийцев и сторонников партии – нельзя эффективно выполнять обязанности в качестве руководителя отделения. Я считаю необходимым принять участие в этой процедуре и пройти все её этапы, – отметил Виктор Шептий.

Всего на сегодняшний день для участия в праймериз по выдвижению кандидатов в Госдуму зарегистрировано 20 человек. В их числе шесть из десяти действующих депутатов Госдумы: Павел Крашенинников, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. Также в качестве участника праймериз зарегистрирован и глава региона Евгений Куйвашев.

- Я прекрасно понимаю безусловное лидерство губернатора Евгения Куйвашева, который принял решение участвовать в процедуре, и Павла Крашенинникова – нашего, в хорошем смысле, тяжеловеса, который оказывает огромную помощь области, – добавил Виктор Шептий.

Напомним, «Единая Россия» запустила приём документов на участие в предварительном голосовании с 15 марта. По словам секретаря реготделения, серьёзный поток желающих поучаствовать в процедуре начался на прошлой неделе: наряду с действующим парламентариями приходят и новые люди, в частности волонтёры.

- Поработали с ними бок о бок. Спрашивают: можно попробовать? Не только можно – нужно! Президент об этом сказал! Я думаю, нас ждёт определённый процент обновления в составе депутатского корпуса и в Государственной думе, и в Законодательном собрании области. Судя по предыдущему циклу выборов и по результатам голосований, которые состоялись в прошлом году в соседних регионах, – точно не менее трети. Где-то больше, где-то меньше. Это абсолютно правильный процесс, – резюмировал Виктор Шептий.

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