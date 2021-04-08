Главой Среднеуральска избрали Александра Ковальчика

За кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов. Фото: Павел Ворожцов.

На 84 внеочередном заседании гордумы Среднеуральска состоялось голосование за кандидатов на пост мэра. Главой города депутаты избрали бывшего первого замглавы Екатеринбурга, временно исполняющего обязанности полномочия мэра Среднеуральска Александра Ковальчика.

Информацию о его назначении подтвердил "Областной газете" советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

Главу города выбирали на тайном голосовании: за кандидатуру Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов, ещё один депутат проголосовал за Якоба Петрова.

"Торжественная церемонии вступления в должность главы назначена на 16 апреля в 16 часов. Пройдёт мероприятие во Дворце культуры на улице Набережной", - говорится в посте, опубликованном в группе "Реальный Среднеуральск".

Александр Ковальчик родился в посёлке Воропаево-1 Поставского района Витебской области в 1975 году. В 1997 году он окончил Уральский государственный технический институт, а в 1999 году - Уральскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

Является кандидатом экономических наук. С 2010 по 2018 год был гендиректором МУП "Водоканал" Екатеринбурга, с 2018 по 2019 год - министром экономики Свердловской области. В январе 2019 года бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский назначил Александра Ковальчика своим первым заместителем.

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