Вячеслав Вегнер и Сергей Чепиков подали документы на праймериз «Единой России»

Сегодня документы на праймериз подали бывший член КПРФ Вячеслав Вегнер. Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Свердловском региональном отделении партии «Единая Россия» продолжается приём заявок от желающих принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Сегодня документы на праймериз подали бывший член КПРФ Вячеслав Вегнер и действующий депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Как сообщили в пресс-службе реготделения партии, Вячеслав Вегнер намерен выдвинуться в Заксобрание Свердловской области по Белоярскому одномандатному округу №3. Напомним, бывший коммунист стал вторым из депутатов, ранее представлявших оппозиционные партии, кто подал документы на внутрипартийное голосование «Единой России». Ранее на участие в праймериз заявился Евгений Зяблицев (бывший член «Партии пенсионеров»). «Областная газета» рассказывала об этой любопытной тенденции.

Также сегодня документы на выдвижение в региональный парламент подали Виктор Бабенко, Александр Серебренников, Николай Смирнягин и Елена Трескова.

Что же касается Сергея Чепикова - он подал документы на предварительное голосование в Государственную думу по Берёзовскому одномандатному округу.

Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Он стал уже седьмым действующим депутатом нижней палаты парламента, заявившимся на праймериз. Ранее документы подали Павел Крашенинников, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак.

"Не просто было адаптироваться в Госдуме. Для этого нужно время, чтобы получить опыт - сейчас он уже есть. Для меня это важно, это новая ступень, новые горизонты. Нужно стараться работать лучше, чтобы получить доверие избирателей", - прокомментировал своё решение Сергей Чепиков.

Добавим, что всего с начала текущей недели, - в период с 5 по 9 апреля, - в региональный оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования было подано 50 пакетов документов от соискателей: 12 человек заявились на предварительный отбор кандидатов в Госдуму, 36 – в Законодательное Собрание Свердловской области и двое – в Думу Берёзовского городского округа.

Как сообщил председатель регионального оргкомитета Виктор Шептий, который также подал заявку на участие в праймериз на этой неделе, к зарегистрированным участникам добавились 29 человек из тех, кто подавал документы ранее.

Посмотреть списки зарегистрированных участников предварительного голосования можно на сайте процедуры pg.er. Регистрация участников завершится 29 апреля. Само голосование будет проходить онлайн с 24 по 30 мая.