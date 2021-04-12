«А почему бы и нет?»: Михаил Зубарев всё-таки подал заявку на праймериз «Единой России»

Своё решение заявиться на праймериз он прокомментировал коротко: «А почему бы и нет?». Фото: свердловское отделение партии "Единая Россия"

Бывший лидер фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил Зубарев всё-таки подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России». Своё решение заявиться на праймериз он прокомментировал коротко: «А почему бы и нет?».

Как рассказал «Областной газете» заместитель председателя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, бывший член партии Владимира Жириновского намерен выдвинуться в Законодательное собрание по Асбестовскому одномандатному округу. Судя по фотография, документы Михаил Зубарев принёс в реготделение партии власти лично.

Сам депутат уже поделился этой новостью с подписчиками в Instagram.

«Ну что? Как говорил герой космонавтики, Юрий Гагарин, при старте космического корабля: поехали!». На вопрос: зачем? Отвечу максимально честно. А почему бы и нет?», - написал Михаил Зубарев.

О том, что лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области Михаил Зубарев официально покинул партию, стало известно 23 марта. Тогда высказывались предположения, что после выхода из рядов партии Владимира Жириновского Михаил Зубарев может выдвинуться на праймериз «Единой России». Однако сам депутат эту информацию опровергал.

«Я не переметнулся в другую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много еще чего из того, что могло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ», – утверждал политик.

Михаил Зубарев избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области в 2011 и 2016 годах. Оба раза он был выдвинут Свердловским региональным отделением Либерально-демократической партии России.

Напомним, ранее на участие в праймериз «Единой России» заявились Евгений Зяблицев (бывший член «Партии пенсионеров») и экс-коммунист Вячеслав Вегнер. «Областная газета» рассказывала об этой любопытной тенденции.