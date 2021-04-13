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13 апреля 2021, 11:59

Заместитель губернатора Свердловской области подал заявку на праймериз «Единой России»

Алексей Шмыков

Алексей Шмыков стал одним из тех, кто вернулся в областное правительство после муниципальной службы. Фото: пресс-службу свердловского отделения "Единой России"

Заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Член партии намерен выдвинуться по Каменск-Уральской территориальной группе.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, после подачи документов Алексей Шмыков отметил, что работа с населением будет продолжена. По его словам, в области остаётся много проблем, которые нужно решать.

«Я был главой Каменск-Уральского. И по опыту работы скажу, что огромное значение имеет консультативное взаимодействие как внутри города, так и внутри региона. Поэтому я принял решение и сегодня сдал документы», — рассказал Алексей Шмыков.

Напомним, как сообщала «Областная газета», бывший глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков перешёл на работу в правительство региона в конце января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его своим заместителем.

Отметим, что Алексей Шмыков стал одним из тех, кто вернулся в областное правительство после муниципальной службы. С 2014 по 2016 год он занимал пост первого замминистра энергетики и ЖКХ. Он возглавлял Каменск-Уральский с 2016 года.

Областная газета Свердловской области

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