Александр Высокинский ответит за нацпроекты в Свердловской области

Александр Высокинский будет курировать выполнение майского указа главы государства на Среднем Урале и реализацию региональных проектов. Фото: Алексей Кунилов

Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский отныне будет курировать выполнение майского указа главы государства на Среднем Урале и реализацию региональных проектов. Указ губернатора 196-УГ за подписью главы региона Евгения Куйвашева опубликован на интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Александр Высокинский будет курировать региональные проекты в сфере развития малого и среднего бизнеса, туризма, отвечать за международные и внешнеэкономические связи и готовить ежегодный доклад для губернатора о реализации региональных проектов.

Также в указе прописаны зоны ответственности других заместителей Евгения Куйвашева. Алексей Шмыков будет отвечать за развитие проектов в сферах экологии, науки и повышения производительности труда, а замгубернатора Олег Чемезов должен будет обеспечивать реализацию проектов в сфере цифровой экономики.

Напомним, 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ считается основополагающим руководством к действию, в том числе и для губернаторов – на уровне субъектов РФ реализуются региональные проекты. Также в июле 2020 года глава государства подписал ещё один ключевой документ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года».

Кстати На федеральном уровне для эффективной реализации нацпроектов создан специальный Координационный центр правительства. Он необходим для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и поддержки реализации приоритетных стратегических задач, а также взаимодействия федеральных министерств и ведомств с регионами. Руководителем Координационного центра назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В минувший вторник, 13 апреля, Координационный центр посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел зону коворкинга и ситуационный центр, ознакомился с работой электронного портала национальных проектов и навигационной системы использования возможностей нацпроектов для россиян. Деятельность Координационного центра построена на современных цифровых технологиях – системе управления спецпроектами, рисками социально-экономического развития страны, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан и анализе данных. Большие данные поступают в режиме реального времени из государственных информационных систем и других источников.

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