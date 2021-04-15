Законотворчеству помогает «вертикаль»

С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов.

Очередное заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» прошло вчера в Екатеринбурге.

С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он дал высокую оценку роли, которую играет в жизни области депутатский корпус, а также напомнил о предстоящей в этом году большой работе по законодательному обеспечению мер, направленных на восстановление экономики и стабилизацию рынка труда после эпидемии коронавируса, на дальнейшее ускорение социально-экономического развития области и повышение уровня жизни её населения.

Председатель «Депутатской вертикали» депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников отметил, что возглавляемая им организация – это очень хороший канал связи между депутатами всех уровней и их избирателями. Напомнив, что в связи с принятыми в прошлом году поправками к Конституции РФ изменения уже внесены в 25 федеральных законов и эта работа продолжается, он подчеркнул, что участвуют в ней депутаты всех уровней. «Такого большого количества законов мы бы не смогли принять, не будь у нас этой вертикали», – сказал он.

С ним согласна сопредседатель Совета «Депутатской вертикали», председатель Закобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Мы получаем очень много вопросов от избирателей, которые не всегда можем решить на региональном уровне, а наше объединение даёт возможность прямо выносить их на уровень федеральный», – сказала она.

А сенатор Аркадий Чернецкий, также являющийся сопредседателем Совета объединения, подчеркнул, что «вертикаль» базируется на хорошем знании её членами проблематики, которая выносится на обсуждение в законодательных органах. «А мы на выходе имеем хорошо продуманные и обоснованные решения», – сказал он.

Заметим, что и на вчерашнем заседании Ассамблеи были выслушаны несколько предложений по внесению изменений в действующее законодательство РФ. Замначальника Главного управления МВД по Свердловской области Александр Постовалов выступил с инициативой о принятии закона об ужесточении борьбы с телефонным мошенничеством, председатель Думы Карпинска Виктор Гутаренко предложил внести поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», а его коллега, возглавляющий Нижнетагильскую городскую Думу, Вадим Раудштейн представил проект изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части запрета обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам.

Все эти предложения члены Совета «Депутатской вертикали» пообещали изучить и в ближайшее время вынести по ним решение.

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Фото: Алексей Кунилов

Замначальника Главного управления МВД по Свердловской области Александр Постовалов выступил с инициативой о принятии закона об ужесточении борьбы с телефонным мошенничеством. Фото: Алексей Кунилов

Председатель «Депутатской вертикали» депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников отметил, что возглавляемая им организация – это очень хороший канал связи между депутатами всех уровней и их избирателями. Фото: Алексей Кунилов