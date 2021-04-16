Эксперты оценили шансы свердловских депутатов Госдумы на переизбрание. Фото: Елизавета Порошина

До Единого дня голосования 2021 года осталось пять месяцев. В преддверии выборов в Государственную думу политологи составили Двенадцатый интегральный рейтинг эффективности депутатов нижней палаты парламента (КПДГД) и оценили их шансы на переизбрание. В топ-100 попали пятеро парламентариев, представляющих Свердловскую область.

Рейтинг был составлен политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым на основании исследований, проведённых в период с января по март 2021 года. В расчёт брали четыре критерия:

результаты народного голосования;

индекс законотворческой активности (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);

индекс медийности (вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учётом федеральных и региональных СМИ);

и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе.

Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинге.

Всего Средний Урал в Государственной думе представляют 13 депутатов. Десять из них – члены партии «Единая Россия». По одному месту в федеральном парламенте у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Средний возраст парламентариев — 49,6 года.

Дольше всех в Госдуме из свердловского «десанта» заседают Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев. Впервые они выиграли выборы в 1999 году и прошли в Думу третьего созыва. Для них текущий срок уже пятый по счёту. Кстати, оба уже заявились на предварительное голосование партии «Единая Россия» и намерены выдвинуться на очередной срок.

Именно у уроженца Полевского Павла Крашенинникова самый высокий коэффициент полезности. Разработчики рейтинга – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев – оценивают его шансы на переизбрание как высокие.

Как видно из приведённого рейтинга, высокий коэффициент переизбираемости его составители присвоили троим свердловским единороссам – Павлу Крашенинникову, Андрею Ветлужских (в конце прошлого года также входил в топ-50 самых эффективных депутатов) и Сергею Чепикову. Все трое уже проявили определённую активность и обозначили свои намерения.

Также столичные политологи высоко оценивают шансы справедливоросса Дмитрия Ионина. А вот на Урале к его перспективам относятся настороженно:

– Для свердловских эсеров настали нелучшие времена. У них серьёзные проблемы и с повесткой, и с крупными фигурами. Заметен только Дмитрий Ионин, но его вхождение в Госдуму подвергается сомнению. Для этого надо будет победить кого-то из единороссов, а это непростая задача, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Низкий коэффициент переизбираемости у трёх единороссов – Льва Ковпака, Алексея Балыбердина и Антона Шипулина. Из них лишь первый подтвердил свои планы действиями.

Шансы Игоря Торощина, представляющего ЛДПР, эксперты оценили как средние, а у коммуниста Николая Езерского, по мнению политологов, шансы продолжить работать в Госдуме достаточно низкие.

Отметим, о своём намерении переизбираться в Госдуму уже заявили семеро из 10 депутатов, представляющих «Единую Россию». Помимо Павла Крашенинникова и Зелимхана Муцоева это Андрей Ветлужских, Андрей Альшевских, Максим Иванов, Сергей Чепиков и Лев Ковпак. Оставшиеся трое пока о своих намерениях в открытую не заявляют. Александр Петров, по данным сразу нескольких источников «ОГ», намерен в этом году выдвинуться от другого региона — Еврейской автономной области, Алексей Балыбердин от комментариев пока воздерживается. А планы Антона Шипулина выяснить не удалось, однако ранее он заявлял, что всё-таки планирует пойти на новый срок.

Согласно выводам экспертов, активная фаза подготовки к выборам в Государственную думу уже началась – это приоритет для большинства депутатов. В оставшиеся три месяца работы 7-го созыва ожидается всплеск медийной активности и популистских инициатив. По оценкам составителей рейтинга, состав будет обновлён более чем наполовину. Напомним, что по словам секретаря регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия, который тоже уже подал заявку на предварительное голосование (по спискам в Госдуму и в ЗакСО по Ирбитскому одномандатному округу №13), Свердловскую область также ждёт обновление в составе депутатского корпуса и в Государственной думе, и в Законодательном собрании области — как минимум на треть.