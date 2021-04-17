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17 апреля 2021, 11:30

Ещё один замгубернатора Свердловской области подал заявку на праймериз "Единой России"

Азат Салихов

Азат Салихов стал вторым замгубернатора, который подал документы на праймериз "ЕР". Фото: Алексей Кунилов

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен выдвинуться по Красноуфимской территориальной группе.

"Азат Салихов подал документы на участие в праймериз. В Заксобрание Свердловской области по Красноуфимской территориальной группе", - сообщил "Областной газете" заместитель председателя свердловского исполкома "Единой России" Максим Бестфатер.

Ранее стало известно, что заявку на праймериз "Единой России" подал бывший глава Каменска-Уральского, а ныне замглавы региона Алексей Шмыков. Он намерен выдвинуться по Каменск-Уральской территориальной группе.

Ожидается, что 19 апреля документы для участия в предварительном голосовании "ЕР" подаст вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

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Областная газета Свердловской области

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