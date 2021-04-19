Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подал заявку на праймериз "Единой России"

О своём намерении выдвинутся на участие в праймериз "Единой России" в Госдуму Сергей Бидонько заявлял ещё в начале февраля. Фото: Владимир Мартьянов

Вице-губернатор Свердловской области Сргей Бидонько подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России". Он намерен выдвинуться в Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу и в Госдуму по списку.

"Сергей Бидонько подал документы на предварительное голосование в Госдуму по списку и в Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу", - сообщил "Областной газете" заместитель председателя свердловского исполкома "Единой России" Максим Бестфатер.

О своём намерении выдвинутся на участие в праймериз "Единой России" в Госдуму Сергей Бидонько заявлял ещё в начале февраля. "Сначала я свою кандидатуру выставлю на праймериз, которые будут проходить в этом году. Чтобы понимать отношение людей ко мне. Дальнейшее решение будет зависеть от результатов праймериз", - говорил ранее вице-губернатор.

Напомним, что Сергей Бидонько уже избирался в депутаты Госдумы РФ. В декабре 2018 года он сложил депутатский мандат и вступил в должность вице-губернатора Свердловской области. В ноябре 2019 года он был исключён из Генерального совета "Единой России".

Сегодня также стало известно, что министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов подал документы на праймериз "Единой России". Он намерен выдвинуться в региональное Заксобрание по Красноуфимской территореальной группе. Ранее заявки на праймериз подали два замгубернатора - Алексей Шмыков (по Каменск-Уральской территориальной группе) и Азат Салихов (по Красноуфимской территориальной группе).

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