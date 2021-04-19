Опубликованы доходы депутатов Госдумы за 2020 год

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приведены на сайте нижней палаты парламента.

Среди парламентариев, представляющих Свердловскую область, больше всех заработал Лев Ковпак – 36 млн рублей. За 2020 год его доход снизился вдвое, но даже эта сумма позволила ему занять первую строчку. Биатлонист Антон Шипулин значительно улучшил своё благосостояние и поднялся с последней строчки сразу на второе место.

Обращает на себя внимание резкое падение доходов самого богатого свердловского депутата 2019 года Зелимхана Муцоева: его заработок упал более чем в 20 раз. Значительно меньше по итогам 2020 года задекларировал Игорь Торощин.

Доходы остальных депутатов остались примерно на прежнем уровне: пятеро смогли заработать немного больше, чем годом ранее, у четверых доходы незначительно сократились.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приведены на сайте нижней палаты парламента.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Депутат, место в рейтинге (в скобках – за 2019 год) Доход за 2020 год (в скобках – за 2019 год), млн рублей Недвижимость Транспорт 1. (2) Лев Ковпак 36 (78) Два дома (281 и 780 кв. метров), одно жилое строение, две квартиры (154 и 116 кв. м), земельный участок (4270 кв. м), половина участка (595 кв. м), машино­место, гаражный бокс и 1/31 часть гаража­стоянки на 1261 кв. м Нет 2. (13) Антон Шипулин 16,4 (2,7) 11 земельных участков (общая площадь – 12 гектаров), два дома (303 и 545 кв. м), две квартиры (130 и 48 кв. м), два гаража, четыре нежилых помещения (585 и 116, 85 и 75 кв. м) и два помещения 462 и 41 кв. м BMW X6 xDrive 30d, Toyota Land Cruiser, мотоцикл BMW K1300R, снегоболотоход Can­Am Outlander MAX X­TP, прицеп МЗСА 817712 3. (1) Зелимхан Муцоев 11,8 (283,7) Два дома (1392 и 876 кв. м), гостевой домик (179,5 кв. м), шесть земельных участков (общая площадь – около 2,5 гектара), трансформаторная подстанция Mercedes­Benz S560 4. (3) Игорь Торощин 8,3 (22,7) Собственности нет, проживает в двух квартирах – 87 и 50 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) Нет 5. (4) Николай Езерский 7,9 (8,3) Два жилых дома (509 и 112 кв. м), квартира (88,4 кв. м), земельный участок под ИЖС (1325 кв. м) Lexus LX570, Mercedes­Benz S500 6. (6) Сергей Чепиков 7 (6,8) Один жилой дом (259,8 кв. м), одно нежилое помещение (106 кв. м) BMW Z4 SDRIVE 351 7. (7) ПавелКрашенинников 6,1 (6,3) В совместной собственности с супругой: земельный участок под ИЖС (3312 кв. м), дом (483 кв. м), часть жилого дома (331 кв. м), две квартиры (185 и 136 кв. м), машино­место Lexus RX­350 (общая совместная собственность с супругой) 8. (9) Александр Петров 5,68 (5,4) Земельный участок (993 кв. м), дом (293,3 кв. м), общая с женой квартира (58 кв. м) ЗАЗ­968 «Запорожец» и Лада ­2121 «Нива» 9. (8) Андрей Альшевских 5,63 (5,4) Земельный участок (1346 кв. м), дом (431 кв. м),хозяйственная постройка (133 кв. м), баня (57 кв. м) VOLVO XC90 10. (11) Алексей Балыбердин 5,61 (5,33) Квартира (63,9 кв. м) Nissan X­Trail,лодка Yukona­330 TS 11. (5) Андрей Ветлужских 5,57 (8,22) Нежилое помещение (76,2 кв. м) Нет 12. (12) Дмитрий Ионин 5,45 (5,1) Две квартиры (109,6 и 87 кв. м (общая долевая собственность, 1/4) Infiniti QX80 13. (10) Максим Иванов 5,21 (5,4) 1/22 часть нежилого помещения площадью 654 кв. м, две квартиры в безвозмездном пользовании (121 и 42 кв. м) Нет