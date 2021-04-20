Сколько заработали члены Правительства Свердловской области за 2020 год?

Как и годом ранее, самым обеспеченным заместителем главы региона стал вице-губернатор Сергей Бидонько – его доход превысил 15 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев, его заместители и министры отчитались о доходах за 2020 год. В прошлом году губернатор заработал на 450 тысяч рублей больше, чем в 2019-м.

Как и годом ранее, самым обеспеченным заместителем главы региона стал вице-губернатор Сергей Бидонько – его доход превысил 15 млн рублей. Также больше 15 млн в прошлом году заработал министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов (он возглавил ведомство в феврале 2020 года, до этого занимал должности первого замглавы Мегиона (ХМАО). Более 13,5 млн рублей за прошлый год заработал директор регионального департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев.

Бывший глава Екатеринбурга, а ныне первый замгубернатора области Александр Высокинский увеличил свой доход в 2020 году примерно на 500 тысяч. Экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков перешёл на работу в областное правительство в январе 2021 года, так что в таблице указаны его доходы на прежней должности.

Остальные заместители губернатора заработали от 4,5 млн до 6 млн рублей. Их доход остался приблизительно на том же уровне (за исключением Павла Крекова).

Выделяется заработком глава минтранса Василий Старков – его доходы выросли в 4 с лишним раза. Остальные свердловские министры заработали в 2020 году от 2,5 млн до 5 млн рублей: примерно столько же, сколько годом ранее.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте правительства Свердловской области.

ФИО­ Должность Доход за 2020 год (в скобках – за 2019 год), млн рублей 1. Сергей Бидонько Вице-губернатор области 15,327 (25,238) 2. Денис Мамонтов1 Министр экономики и территориального развития области 15,283 (-) 3. Ильхам Ширалиев Директор Департамента противодействия коррупции и контроля области 13,510 (8,706) 4. Василий Старков Министр транспорта и дорожного хозяйства области 12,598 (2,942) 5. Евгений Куйвашев Губернатор области 6,297 (5,843) 6. Олег Чемезов Заместитель Губернатора области 5,898 (7,001) 7. Андрей Карлов2 Министр здравоохранения области 5,358 (-) 8. Сергей Зырянов Заместитель Губернатора области 5,353 (5,507) 9. Валерий Чайников Заместитель Губернатора области – Руководитель Аппарата Губернатора области и Правительства области 5,306 (5,387) 10. Сергей Швиндт Заместитель Губернатора области 4,611 (4,786) 11. Павел Креков Заместитель Губернатора области 4,578 (11,110) 12. Азат Салихов Заместитель Губернатора области 4,495 (4,524) 13. Светлана Учайкина Министр культуры области 4,375 (3,103) 14. Сергей Пересторонин Министр промышленности и науки области 4,047 (3,908) 15. Леонид Рапопорт Министр физической культуры и спорта области 4,013 (3,416) 16. Александр Кудрявцев Министр общественной безопасности области 3,961 (3,992) 17. Александр Высокинский3 Первый Заместитель Губернатора области 3,790 (3,238) 18.Алексей Кузнецов Министр природных ресурсов и экологии области 3,552 (3,267) 19. Виктория Казакова Министр инвестиций и развития области 3,320 (3,290) 20. Юрий Биктуганов Министр образования и молодёжной политики области 3,257 (3,063) 21. Михаил Волков Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 3,234 (3,214) 22. Алексей Россолов Директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора области 3,112 (10,990) 23. Николай Смирнов Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 2,929 (2,705) 24. Василий Козлов Министр международных и внешнеэкономических связей области 2,889 (2,991) 25. Андрей Злоказов Министр социальной политики области 2,836 (3,027) 26. Алексей Шмыков4 Заместитель Губернатора области 2,580 (2,588) 27. Артём Бахтерев5 Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области 2,407 (-)

1Приступил к обязанностям в феврале 2020.

2Назначен министром в июле 2020 года.

3В 2019 году занимал должность мэра Екатеринбурга.

4Перешёл в правительство области в январе текущего года.В 2019 году занимал должность главы Каменска-Уральского.

5Приступил в к обязанностям министра в октябре 2020 года.До назначения занимал должность заместителя генерального директора ПАО «Каменское».