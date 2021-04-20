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20 апреля 2021, 17:57

Людмила Бабушкина подала документы на праймериз «Единой России»

Людмила Бабушкина подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Людмила Бабушкина подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Фото: Галина Соловьёва

Людмила Бабушкина подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Председатель регионального парламента заявилась кандидатом в Богдановичском одномандатном избирательном округе, который представляет сейчас, а также по списку по этой же территориальной группе.

«Для меня праймериз - это прежде всего предварительная оценка поддержки избирателей. Если они её окажут мне на данном этапе, я с большей уверенностью буду готовиться к избирательной кампании», - прокомментировала своё решение председатель Законодательного собрания Свердловской области.

По словам Людмилы Бабушкиной, после подачи документов на праймериз, она уже готовится к следующему этапу процедуры: с этого года участники предварительного голосования вместо дебатов должны разместить в личном кабинете на сайт голосования два презентационных видеоролика.

«Первый ролик будет автобиографический, в нём я расскажу избирателям кто я, что имею за плечами, а во втором - как помогала территории, какие планы и намерения есть, если мне доверят быть своим представителем избиратели Богдановичского одномандатного округа №4», - поделилась планами Людмила Бабушкина.

Ранее заявки на участие в предварительном голосовании «ЕР» подали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и двое заместителей главы региона Алексей Шмыков и Азат Салихов.

Добавим, что в этом году помимо состоявшихся политиков на праймериз ожидают много новых лиц - на участие заявляется много молодых людей и волонтёров. Так сегодня заявку на праймериз подали 15 молодогвардейцев: активистов «Молодой Гвардии».

«Это замечательно! Молодёжь должна участвовать в праймериз, набираться опыта! Мы это приветствуем! Сочетание опыта и молодых людей, которые приходят в органы власти - это их подготовка для будущей самостоятельной работы в высших законодательных органах», - дала напутственное слово начинающим политикам Людмила Бабушкина.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдёт с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября.

Областная газета Свердловской области

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20.04.2021, 17:57 / Политика
Людмила Бабушкина подала документы на праймериз «Единой России»