Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
20 апреля 2021, 18:22

Свердловчан приглашают протестировать систему электронного голосования

Завтра, 21 апреля начинается приём заявлений от желающих принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая, в случае успешных испытаний, может быть применена на ближайших выборах в ряде регионов. В тестировании могут принять участие жители всей России. 

Как рассказали "Облгазете" в избирательной комиссии Свердловской области, подать заявление можно на портале gosuslugi.ru. Опция доступна для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись. Заявление можно подать 7 мая текущего года. 

Само дистанционное голосование  состоится в период с 12 по 14 мая. Организаторы планируют воспроизвести онлайн все стандартные этапы голосования: от регистрации и авторизации до самого голосования и подведения итогов.

- Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек, - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова. - Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.04.2021, 18:51 / Общество
Александр Левин предложил учредить звание "объект наследия Свердловской области"
20.04.2021, 18:30 / Политика
Завершается регистрация на конкурс "Лидеры России"
20.04.2021, 18:22 / Политика
Свердловчан приглашают протестировать систему электронного голосования
20.04.2021, 18:15 / Культура
Сформирован полный список участников Ural Music Night-2021
20.04.2021, 17:57 / Политика
Людмила Бабушкина подала документы на праймериз «Единой России»