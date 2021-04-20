Свердловчан приглашают протестировать систему электронного голосования

Завтра, 21 апреля начинается приём заявлений от желающих принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая, в случае успешных испытаний, может быть применена на ближайших выборах в ряде регионов. В тестировании могут принять участие жители всей России.

Как рассказали "Облгазете" в избирательной комиссии Свердловской области, подать заявление можно на портале gosuslugi.ru. Опция доступна для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись. Заявление можно подать 7 мая текущего года.

Само дистанционное голосование состоится в период с 12 по 14 мая. Организаторы планируют воспроизвести онлайн все стандартные этапы голосования: от регистрации и авторизации до самого голосования и подведения итогов.

- Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек, - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова. - Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах.