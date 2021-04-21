Свердловские депутаты одобрили поправки в Избирательный кодекс

Депутаты рассмотрели законопроект сразу в трёх чтениях. Фото: Галина Соловьёва.

На очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты одобрили внесение изменений в Избирательный кодекс региона и ряд областных законов. Это сделано для того, чтобы привести их в соответствие с принятыми ранее поправками в федеральные законы.

С докладом о законодательной инициативе выступил председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. По его словам, в Избирательном кодексе уточняется, что предвыборная агитация может проводиться посредством изготовления и распространения агититационных материалов, в том числе в сети Интернет. За избирательной комиссией Свердловской области закреплено право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения агитматериалов с нарушениями. Раньше это прописано не было.

Законопроектом предлагается определить процедуру досрочного прекращения полномочий членов Свердловского избиркома и актуализировать наименование должностных лиц, входящих в Совет Федерации: члены Совета Федерации официально станут сенаторами. Предложено также скорректировать отдельные положения Избирательного кодекса области, в частности, регулирующие вопросы образования избирательных участков, выдвижения кандидатов, порядка голосования и методики распределения депутатских мандатов между списками кандидатов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».