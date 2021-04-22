В Екатеринбурге прошла очередная несогласованная акция

После того, как организаторы предложили участникам разойтись, один из них попытался организовать толпу. Фото: Галина Соловьёва

Сторонники Алексея Навального вчера снова устроили несогласованное шествие по Екатеринбургу. По данным министерства общественной безопасности на улицы вышло около 2,5 тысяч человек.

В отличии от январских акций, в колонне были преимущественно молодые люди 20-30 лет. Участников с плакатами в толпе практически не было. Да и кричалки активисты начинали скандировать буквально пару раз - к традиционному "Россия будет свободной!" добавилась "Врача Навальному!" (ранее стало известно об ухудшении самочувствия оппозиционера, который сейчас отбывает срок по делу Ив Роше", - прим.ред).

Первое время в "голове" толпы шёл Евгений Ройзман. Фото: Галина Соловьёва

В толпе смешались участники акции и те, кто просто шёл с работы домой по центральным улицам города. Фото: Галина Соловьёва

За 15 минут до начала акции стало понятно, что все желающие собраться в назначенном месте (на пересечении улиц Вайнера-Попова) не смогут - центр города был оцеплен в связи с репетицией парада ко Дню Победы. Тогда организаторы в своём телеграмм-канале сообщили, что колонна двинется в сторону главного здания УрФУ на улице Мира. По понятной причине, из-за светофоров колонна разрывалась, а активисты постоянно призывали участников акции дождаться "хвост" - по всей видимости, чтобы создать массовость. Спустя час после начала акции по центральным улицам стали ездить автозаки и автобусы с представителями силовых ведомств. Тогда же стало известно о нескольких задержанных.

Сотрудники полиции, которые дежурили в центре города, активно фотографировали толпу. На видео снимали колонну и сами участники акции. Фото: Галина Соловьёва

После полуторачасовой прогулки участники акции должны были встретиться на набережной возле ККТ Космос, где уже дежурили силовики. Из-за этого организаторы в телеграмм-канале призвали участников акции расходиться. Позже в толпе с криками "Уходите, вас могут арестовать" прошли два молодых человека в балаклавах.

Когда силовики и участники акции двинулись в сторону ККТ Космос - уже стемнело. Фото: Галина Соловьёва

"Прогулка" закончилась возле ККТ Космос. Фото: Галина Соловьёва

Но, несмотря на призыв, пара сотен екатеринбуржцев всё-таки осталась на набережной. Один молодой человек даже попытался организовать толпу. "Соберитесь! Штаб только ухудшает состояние самого Навального, говоря — то туда идите, то сюда", - заявил он. В это время полицейские объявили в громкоговоритель, что акция несогласована и призывали расходиться. Но парень продолжил пламенную речь, и его в итоге задержали.

В целом шествие прошло мирно. По данным ОВД-Инфо, задержано 11 человек. В их числе - руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, который обвиняется в повторном нарушении порядка проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).