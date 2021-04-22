Официально: Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова министром финансов Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост нового министра финансов Свердловской области Александра Старкова. Фото: пресс-служба министерства финансов Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков.

Отметим, что кандидатуру Александра Старкова на пост главы регионального минфина ещё в феврале одобрили в министерстве. А 30 марта депутаты Заксобрания Свердловской области единогласно одобрили назначение Александра Старкова на эту должность.