Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
22 апреля 2021, 12:43

Официально: Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова министром финансов Свердловской области

Александр Старков

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост нового министра финансов Свердловской области Александра Старкова. Фото: пресс-служба министерства финансов Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков.

Отметим, что кандидатуру Александра Старкова на пост главы регионального минфина ещё в феврале одобрили в министерстве. А 30 марта депутаты Заксобрания Свердловской области единогласно одобрили назначение Александра Старкова на эту должность.

Досье "ОГ"

Александр Старков родился в Екатеринбурге 28 октября 1976 года. В 2001 году окончил УрГЭУ по специальности "Финансы и кредит". С 2001 года он работал на разных должностях в финансово-бюджетном управлении, а также заместителем председателя комитета по экономике в администрации Екатеринбурга. В марте 2011 года Александр Старков занял должность замминистра финансов Свердловской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.04.2021, 13:45 / Экономика
Названы средние зарплаты учёных и педагогов Свердловской области за 2020 год
22.04.2021, 13:38 / Общество
В России выявили почти 9 тысяч новых пациентов с коронавирусом
22.04.2021, 13:32 / Общество
В Свердловской области за сутки подтвердили 119 случаев COVID-19
22.04.2021, 12:43 / Политика
Официально: Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова министром финансов Свердловской области
22.04.2021, 12:02 / Общество
Туристический кешбэк помог отельерам Екатеринбурга заработать за месяц 10 млн рублей