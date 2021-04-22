Официально: Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова министром финансов Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков.
Отметим, что кандидатуру Александра Старкова на пост главы регионального минфина ещё в феврале одобрили в министерстве. А 30 марта депутаты Заксобрания Свердловской области единогласно одобрили назначение Александра Старкова на эту должность.
Досье "ОГ"
Александр Старков родился в Екатеринбурге 28 октября 1976 года. В 2001 году окончил УрГЭУ по специальности "Финансы и кредит". С 2001 года он работал на разных должностях в финансово-бюджетном управлении, а также заместителем председателя комитета по экономике в администрации Екатеринбурга. В марте 2011 года Александр Старков занял должность замминистра финансов Свердловской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области.