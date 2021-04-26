Антон Шипулин подал документы на праймериз «Единой России»

У олимпийского чемпиона остались в Госдуме незаконченные дела. Фото: Павел Ворожцов.

Действующий депутат нижней палаты парламента планирует вновь выдвинуться в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. По словам олимпийского чемпиона, решение выдвинуться на праймериз он принял из-за неоконченных дел во время текущего депутатского срока.

– Ещё многое необходимо сделать, многие вопросы, которые обсуждались, не доведены до конца. Поэтому логично, что я подаю документы, чтобы представлять в Госдуме Серовский одномандатный округ, – заявил парламентарий.

В качестве приоритетных направлений работы Антон Шипулин назвал сферы здравоохранения, образования, спорта и создания комфортной городской среды. Так, по словам депутата, на севере области остро стоит проблема с кадрами в медицинских учреждениях и их оснащённости оборудованием и техникой. Однако своей основной задачей депутат видит лоббирование интересов граждан.

За 1,5 года депутатской работы (он был избран в Госдуму в сентябре 2019 года. – Прим. ред.) Антон Шипулин принял участие в создании нескольких документов. Например, стал соавтором законопроекта о молодёжной политике. Также в работе находится ещё ряд инициатив, раскрывать подробности которых депутат пока не стал.

– Несколько законопроектов поданы, но пока не доведены до первого чтения. Надеюсь, что они будут рассмотрены к концу этого созыва или в начале следующего. В случае принятия они помогут спортсменам, – пояснил бывший биатлонист.

Напомним, Антон Шипулин занял в Госдуме место Сергея Бидонько, который сложил свои полномочия в качестве депутата в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области. Кстати, он также уже заявился на праймериз.

Бывший спортсмен отметил, что находится с вице-губернатором в дружеских отношениях и даже считает его своим наставником, к которому нередко обращается за советом.

Антон Шипулин стал восьмым действующим депутатом Госдумы из 10, представляющих Свердловскую область от «Единой России», подавшим заявку на праймериз.

– Оценивать мои шансы будут избиратели: своими голосами показывать, насколько они мне доверяют и хотят ли они видеть меня депутатом, – оценил свои перспективы парламентарий.

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